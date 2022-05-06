Возле пермского поселка выгорели поля

Пожар произошел вблизи поселка Красный Восход Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вблизи поселка Красный Восход (Пермский край) сгорело 75 гектаров полей. Сообщение о возгорании сухой растительности поступило на пульт диспетчеру 7 мая в 11:45, рассказали URA.RU специалисты ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Пожарные потушили горящую растительность на площади 75 гектаров около поселка Красный Восход в Прикамье», — поясняют в министерстве. На месте происшествия работали 41 человек личного состава и 12 единиц техники. Примерно три часа потребовалось пожарным для локализации участка возгорания и ликвидации огня.

Угрозы для жителей поселка нет, подчеркивают в ведомстве. Пострадавших и погибших тоже. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины возгорания.

О том, что лесопожарные подразделения Пермского края приведены в полную боевую готовность для возможного маневрирования внутри региона, URA.RU писало ранее. На территории уже было зарегистрировано 3 лесных пожара.