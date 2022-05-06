06 мая 2022

Возле пермского поселка выгорели поля

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел вблизи поселка Красный Восход Фото:

Вблизи поселка Красный Восход (Пермский край) сгорело 75 гектаров полей. Сообщение о возгорании сухой растительности поступило на пульт диспетчеру 7 мая в 11:45, рассказали URA.RU специалисты ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Пожарные потушили горящую растительность на площади 75 гектаров около поселка Красный Восход в Прикамье», — поясняют в министерстве. На месте происшествия работали 41 человек личного состава и 12 единиц техники. Примерно три часа потребовалось пожарным для локализации участка возгорания и ликвидации огня.

Угрозы для жителей поселка нет, подчеркивают в ведомстве. Пострадавших и погибших тоже. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины возгорания.

О том, что лесопожарные подразделения Пермского края приведены в полную боевую готовность для возможного маневрирования внутри региона, URA.RU писало ранее. На территории уже было зарегистрировано 3 лесных пожара.

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Вблизи поселка Красный Восход (Пермский край) сгорело 75 гектаров полей. Сообщение о возгорании сухой растительности поступило на пульт диспетчеру 7 мая в 11:45, рассказали URA.RU специалисты ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Пожарные потушили горящую растительность на площади 75 гектаров около поселка Красный Восход в Прикамье», — поясняют в министерстве. На месте происшествия работали 41 человек личного состава и 12 единиц техники. Примерно три часа потребовалось пожарным для локализации участка возгорания и ликвидации огня. Угрозы для жителей поселка нет, подчеркивают в ведомстве. Пострадавших и погибших тоже. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины возгорания. О том, что лесопожарные подразделения Пермского края приведены в полную боевую готовность для возможного маневрирования внутри региона, URA.RU писало ранее. На территории уже было зарегистрировано 3 лесных пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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