В полную боевую готовность для возможного маневрирования внутри региона переведены лесопожарные подразделения Пермского края. На территории было зарегистрировано 3 лесных пожара.
«Бойцы обеспечены снаряжением и оборудованием, а также запасом продуктов питания на 5 дней. Меры приняты в связи с высокой ветровой нагрузкой на всей территории края, и на случай перехода огня с полей в лесной фонд», — поясняют специалисты минприроды Пермского края на своем сайте.
Сегодня пожарные Ординского муниципального округа борются с возгоранием возле деревни Павлова. При сильном ветре огонь по сухой траве перешел с нежилых домов в лес.
В ведомстве отмечают, что с наступление пожароопасного сезона отмечается рост лесных пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности. Практически единственным источником возгорания сухой травы является человек.
Пермских дачников ранее предупреждали о штрафах за поджигание травы, сообщало URA.RU, что могло привести к серьезным последствиям, в том числе и ландшафтным пожарам. Для предотвращения инцидентов за жителями садоводческих кооперативов и местных населенных пунктов наблюдали при помощью беспилотников.
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В полную боевую готовность для возможного маневрирования внутри региона переведены лесопожарные подразделения Пермского края. На территории было зарегистрировано 3 лесных пожара. «Бойцы обеспечены снаряжением и оборудованием, а также запасом продуктов питания на 5 дней. Меры приняты в связи с высокой ветровой нагрузкой на всей территории края, и на случай перехода огня с полей в лесной фонд», — поясняют специалисты минприроды Пермского края на своем сайте. Сегодня пожарные Ординского муниципального округа борются с возгоранием возле деревни Павлова. При сильном ветре огонь по сухой траве перешел с нежилых домов в лес. В ведомстве отмечают, что с наступление пожароопасного сезона отмечается рост лесных пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности. Практически единственным источником возгорания сухой травы является человек. Пермских дачников ранее предупреждали о штрафах за поджигание травы, сообщало URA.RU, что могло привести к серьезным последствиям, в том числе и ландшафтным пожарам. Для предотвращения инцидентов за жителями садоводческих кооперативов и местных населенных пунктов наблюдали при помощью беспилотников.