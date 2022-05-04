Поджигание сухой травы может привести к ландшафтному пожару Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В полную боевую готовность для возможного маневрирования внутри региона переведены лесопожарные подразделения Пермского края. На территории было зарегистрировано 3 лесных пожара.

«Бойцы обеспечены снаряжением и оборудованием, а также запасом продуктов питания на 5 дней. Меры приняты в связи с высокой ветровой нагрузкой на всей территории края, и на случай перехода огня с полей в лесной фонд», — поясняют специалисты минприроды Пермского края на своем сайте.

Сегодня пожарные Ординского муниципального округа борются с возгоранием возле деревни Павлова. При сильном ветре огонь по сухой траве перешел с нежилых домов в лес.

В ведомстве отмечают, что с наступление пожароопасного сезона отмечается рост лесных пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности. Практически единственным источником возгорания сухой травы является человек.

Пермских дачников ранее предупреждали о штрафах за поджигание травы, сообщало URA.RU, что могло привести к серьезным последствиям, в том числе и ландшафтным пожарам. Для предотвращения инцидентов за жителями садоводческих кооперативов и местных населенных пунктов наблюдали при помощью беспилотников.