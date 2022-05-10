В МИД РФ высказались о ядерном ударе по Украине

Использование ядерного оружия регулируется указом президента РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В военной доктрине РФ сказано, возможен ли ядерный удар по территории Украины со стороны России. Об этом рассказал замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

«У нас есть военная доктрина, там все написано. Она не дает никакого иного толкования, кроме того, что там черным по белому [написано]», — сказал Грушко, отвечая на вопрос РИА «Новости», возможен ли превентивный ядерный удар по Украине со стороны РФ.

В июне 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, регулирующий условия применения ядерного оружия Россией. Согласно документу, Россия может нанести ядерный улар в случае получения достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию или ее союзников, применения противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения против РФ или ее союзников, воздействия других стран на критически важные государственные или военные объекты РФ, если их вывод из строя повлечет за собой срыв ответных действий ядерных сил. Также в перечне условий есть агрессия против России с применением обычного оружия, когда это угрожает существованию государства, передает телеканал 360.