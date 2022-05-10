ТАСС: Зеленский решился на штурм Змеиного под давлением Британии

Владимир Зеленский хотел добиться «медийного» результата авантюрным штурмом Змеиного Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ штурмовать остров Змеиный по совету консультантов из Великобритании, несмотря на то, что руководство ВСУ возражало. Об этом сообщает источник ТАСС в российских силовых структурах.

«Приказ запредельно глупой атаки на остров Змеиный отдавал лично Зеленский и требовал добиться „медийного“ результата к 9 мая», — заявил собеседник агентства. Он также подчеркнул, что имеется подтвержденная информация о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и его Генштаб были против этой «самоубийственной операции, замысел которой Зеленскому подсказали британские советники».

Завершиться все должно было заявлением о победе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Зеленского, добавил он. В итоге выступил 9 мая только Джонсон, избежав упоминания катастрофического исхода операции по штурму острова, резюмировал источник.

Ранее URA.RU сообщало, что Вооруженные силы РФ отбили массированную атаку ВСУ на остров Змеиный 9 мая. Как заявили в Минобороны России, украинские войска понесли большие потери, пытаясь прорвать оборону со стороны моря и с воздуха. ВСУ потеряли 14 самолетов и вертолетов в ходе своей военной авантюры, превратившейся в катастрофу, отметили в ведомстве. Также были уничтожены украинские десантно-штурмовые катера, передает RT.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На данный момент освобождены значительные территории ЛНР и ДНР, в том числе город Мариуполь.

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