Аналитик Михайлов раскрыл стратегическую важность острова Змеиный

Остров Змеиный контролируется российской армией с конца февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Остров Змеиный, который находится недалеко от побережья Одесской области, имеет важное стратегическое значение для российских войск, поскольку через эту точку можно контролировать проход судов в дельту реки Дунай и северо-западную акваторию Черного моря. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Для северо-западной части черноморской акватории, остров Змеиный — это центральная точка прохождения основных прибрежных путей следования морских судов. Учитывая, что он находится в нескольких десятках километрах от дельты Дуная, которая является речными воротами в юго-восточную часть Европы. Это имеет стратегическое значение, потому что при наличии на этом острове военной базы или военной инфраструктуры, можно блокировать суда, которые заходят в эту реку, так и те, которые выходят», — сказал Александр Михайлов.

По словам военного аналитика, владение островом оказывает влияние не только на Украину. «Учитывая государства, которые рядом находятся, а это Румыния, Молдавия, Украина, Приднестровье, в каком-то смысле это точка влияния на них, на их прибрежные зоны. И учитывая развитие современного вооружения достаточно разместить хотя бы пусковые установки, вы можете держать под прицелом всю северо-западную часть акватории в непосредственной близости», — добавил собеседник агентства.

Глава Бюро военно-политического анализа подчеркнул, что до начала спецоперации РФ на Украине, на остров Змеиный претендовала Румыния. «Остров очень интересует румын, то есть, есть еще одна страна, которая потенциально готова полакомиться этой территорией, поэтому взятие его под контроль российской стороной, конечно, всех сильно напрягает. Тем более, что Румыния — государство НАТО, а Украина — стремящаяся в члены этого альянса», — заключил Михайлов.

9 мая Минобороны РФ сообщило, что украинские десантники двое суток пытались прорвать оборону острова Змеиный. По заявлению ведомства, на берег пытались высадиться морской и воздушный десант. Отмечается, что ВСУ понесли значительные потери.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На данный момент освобождены значительные территории ЛНР и ДНР, в том числе город Мариуполь.

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