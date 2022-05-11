Качество работ по благоустройству сквера оказалось сомнительным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) прокуратура выявила нарушения при благоустройстве сквера «Молодежный», реализованном в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчик провел часть работ некачественно, а после себя оставил бардак, рассказали URA.RU в городской прокуратуре.

«В сквере после строительства остались разрытыми корни некоторых деревьев, отсутствует покрытие из резиновой крошки у оснований малых архитектурных форм, имеются дефекты окрашивания букв на арт-объекте „Прометей“. Кроме того, сотрудниками МБУ „Центр коммунального обслуживания и благоустройства“ Миасского городского округа не приняты меры для очищения от посторонних надписей информационной таблички „Нацпроекты России“», — рассказали в надзорном ведомстве.

В результате подрядчик, ООО «Эксперт», за выполнение работ сомнительного качества и нарушение срока устранения замечаний к качеству работ получил представление прокурора. В нем поставлен вопрос об устранении недостатков. Также за отсутствие должного контроля за действиями фирмы представление получил мэр Миасса Григорий Тонких.

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