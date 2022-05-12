Представители компании планируют помочь в высадке 250 гектар леса Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Лесные пожары в России

Представители акционерного общества «Далур» профинансируют восстановление леса в Курганской области на площади около 250 гектар. Об этом 12 мая URA.RU сообщили пресс-службе Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «„Росатом“», в который входит «Далур».

«Площадь комплексного лесовосстановления, в том числе высадки саженцев хвойных пород, необходимо увеличивать в связи с природными пожарами в регионе. Лесовосстановление на площади около 100 га уже согласовано Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области. Проект на площадь еще около 150 га находится на рассмотрении», — цитируют в пресс-службе директора предприятия Диниса Ежурова.

Ранее сотрудники международного сервиса заказа такси «Максим» организовали в Кургане дружину добровольцев. Ее участники помогли 10 мая защитить от пожара деревню Белый Яр Кетовского района.

В высадке деревьев помогают представители компании Фото: АО «Далур»

На участках высаживают деревья хвойных пород Фото: АО «Далур»