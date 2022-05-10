Сотрудники сервиса «Максим» 10 мая помогли тушить пожары возле деревни Белый Яр Фото: Екатерина Сычкова

Сотрудники международного сервиса заказа такси «Максим» организовали в Кургане дружину добровольцев, которая 10 мая помогла защитить от пожара деревню Белый Яр Кетовского района Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Накануне праздничных выходных правительство Курганской области обратилось к руководству сервиса заказа такси „Максим“ с просьбой оказать посильную помощь в предотвращении лесных пожаров. Поручено было собрать дружину 10 мая и защитить деревню Белый Яр Кетовского района», — рассказали в компании.

Добровольцы заливали водой горящие и тлеющие деревья и пни, засыпали землей лесную подстилку, окапывали пожароопасные участки. В копании отмечают, что в состав дружины входили как рядовые сотрудники, так и топ-менеджеры. В течение дня добровольцы прошли широкой полосой вглубь леса участок протяженностью около трех километров.

«Я впервые участвовал в тушении тлеющих пожаров. Ураганный ветер раздувает огонь заново, и мы ликвидировали эти очаги, окапывали, заливали водой. Сотрудники МЧС работают на пределе, привлечены дополнительные силы и средства, авиация в том числе. Нужно помогать друг другу», — приводит пресс-служба слова директора по развитию сервиса «Максим» Алексея Маркина, который руководил дружиной.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области сотрудникам МЧС при тушении пожаров 10 мая удалось не допустить распространение огня на 1500 жилых домов, а также на 10 социальных объектов. Превентивную эвакуацию проводили в дачных поселках и деревнях Каргапольского, Кетовского и Юргамышского районов. О ситуации с пожарами губернатор Курганской области Вадим Шумков 10 мая отчитался перед президентом России Владимиром Путиным. В частности, он сообщил главе государства о добровольных дружинах, которые помогают в борьбе с пожарами.

Сотрудники сервиса такси «Максим» организовали дружину для борьбы с пожарами Фото предоставлено пресс-службой сервиса такси «Максим»

Добровольцы заливали водой горящие и тлеющие деревья и пни Фото предоставлено пресс-службой сервиса такси «Максим»

Крупные пожары продолжаются в Курганской области с конца апреля Фото предоставлено пресс-службой сервиса такси «Максим»

В регионе действует режим ЧС Фото предоставлено пресс-службой сервиса такси «Максим»

Сотрудники откликнулись на просьбу властей оказать посильную помощь в тушении пожаров Фото предоставлено пресс-службой сервиса такси «Максим»

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам