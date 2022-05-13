Киев хочет мобилизовать миллион человек

14 мая 2022 в 02:09 Размер текста - 17 +

Министр обороны Украины заявил, что Киев хочет мобилизовать миллион человек Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Киева планируют мобилизовать миллион человек. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Были запущены процессы, которые обеспечат повышение оборонного потенциала Украины. Мы сосредоточены на необходимости обеспечить один миллион человек, которые будут противостоять противнику», — написал Резников на своей странице в Facebook (занесен в список запрещенных в РФ ресурсов). Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, он был вынужден ее объявить для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Ранее сообщалось, что власти Киева, говоря о тысячах погибших среди российских военных, намеренно берет цифру Минобороны о потерях Киева и прибавляет еще 2-3 тысячи. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Власти Киева планируют мобилизовать миллион человек. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Были запущены процессы, которые обеспечат повышение оборонного потенциала Украины. Мы сосредоточены на необходимости обеспечить один миллион человек, которые будут противостоять противнику», — написал Резников на своей странице в Facebook (занесен в список запрещенных в РФ ресурсов). Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, он был вынужден ее объявить для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Ранее сообщалось, что власти Киева, говоря о тысячах погибших среди российских военных, намеренно берет цифру Минобороны о потерях Киева и прибавляет еще 2-3 тысячи. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.