Полянский: Украина перевирает данные, говоря о потерях военных РФ

13 мая 2022 в 02:46 Размер текста - 17 +

Постпред в ООН: Украина врет, говоря о потерях российских военных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона, говоря о тысячах погибших среди российских военных, намеренно берет цифру Минобороны о потерях Киева и прибавляет еще 2-3 тысячи. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «У нас есть украинский представитель (постпред Украины при ООН Сергей Кислица), и я думаю, что тактика подсчета якобы российских потерь очень проста. Они просто берут статистику Минобороны РФ об украинских потерях, которая, насколько нам кажется, более-менее точна. А затем они добавляют 2-3 тысячи человек к ней», — сказал Полянский в интервью онлайн-изданию UnHerd. По словам эксперта Бюро военно-политического анализа, военного аналитика Николая Костикина, во время спецоперации на Украине российская армия несет единичные потери солдат. Он добавил, что при этом нельзя сравнивать действия военных во время Афганской войны и сейчас. Спецоперация на территории Украины проводится российскими военными с конца февраля. Ее главный приоритет — защита мирных граждан от ВСУ и националистических батальонов. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что все поставленные задачи в спецоперации будут выполнены. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украинская сторона, говоря о тысячах погибших среди российских военных, намеренно берет цифру Минобороны о потерях Киева и прибавляет еще 2-3 тысячи. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «У нас есть украинский представитель (постпред Украины при ООН Сергей Кислица), и я думаю, что тактика подсчета якобы российских потерь очень проста. Они просто берут статистику Минобороны РФ об украинских потерях, которая, насколько нам кажется, более-менее точна. А затем они добавляют 2-3 тысячи человек к ней», — сказал Полянский в интервью онлайн-изданию UnHerd. По словам эксперта Бюро военно-политического анализа, военного аналитика Николая Костикина, во время спецоперации на Украине российская армия несет единичные потери солдат. Он добавил, что при этом нельзя сравнивать действия военных во время Афганской войны и сейчас. Спецоперация на территории Украины проводится российскими военными с конца февраля. Ее главный приоритет — защита мирных граждан от ВСУ и националистических батальонов. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что все поставленные задачи в спецоперации будут выполнены.