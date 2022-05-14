Видео предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО
Семья из 22 оленеводов, не вернувшаяся в чум из-за разлива воды, найдена и спасена. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «17 человек (из них 8 детей) эвакуированы в чум, 5 человек от эвакуации отказались, остались с техникой, в медицинской помощи не нуждаются», — уточнили в пресс-службе корреспонденту URA.RU. В операции были задействованы два человека из поисково-спасательного отряда «Ямалспас» и один местный житель. По заявке ямалспасовсцев, поиск осуществлялся с помощью вертолета. Ранее URA.RU рассказало о пропаже в тундре Ямальского района ЯНАО большой семьи оленеводов. Они не смогли попасть в свой чум из-за разлива реки. Видео предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО