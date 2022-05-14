14 мая 2022
13 мая 2022

В ЯНАО спасли десятки пропавших оленеводов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, чум, север, арктика, чумы, кмнс
Пропавшие оленеводы спасены Фото:

Семья из 22 оленеводов, не вернувшаяся в чум из-за разлива воды, найдена и спасена. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«17 человек (из них 8 детей) эвакуированы в чум, 5 человек от эвакуации отказались, остались с техникой, в медицинской помощи не нуждаются», — уточнили в пресс-службе корреспонденту URA.RU.

В операции были задействованы два человека из поисково-спасательного отряда «Ямалспас» и один местный житель. По заявке ямалспасовсцев, поиск осуществлялся с помощью вертолета.

Ранее URA.RU рассказало о пропаже в тундре Ямальского района ЯНАО большой семьи оленеводов. Они не смогли попасть в свой чум из-за разлива реки.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей», будьте в курсе всех важных событий.

Видео предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО

Семья из 22 оленеводов, не вернувшаяся в чум из-за разлива воды, найдена и спасена. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «17 человек (из них 8 детей) эвакуированы в чум, 5 человек от эвакуации отказались, остались с техникой, в медицинской помощи не нуждаются», — уточнили в пресс-службе корреспонденту URA.RU. В операции были задействованы два человека из поисково-спасательного отряда «Ямалспас» и один местный житель. По заявке ямалспасовсцев, поиск осуществлялся с помощью вертолета. Ранее URA.RU рассказало о пропаже в тундре Ямальского района ЯНАО большой семьи оленеводов. Они не смогли попасть в свой чум из-за разлива реки. Видео предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...