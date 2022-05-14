14 мая 2022
13 мая 2022

Десятки оленеводов пропали в тундре ЯНАО из-за разлива реки

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО ищут 22 тундровика, пропавших из-за разлива реки Фото:

В Ямальском районе ЯНАО семья из 22 оленеводов не смогла переправиться через реку из-за разлива воды. В районе проводится спасательная операция.

«В Ямальском районе 22 человека нуждаются в срочной эвакуации. Большая семья оленеводов не может добраться к себе в чум из-за разлива воды», — сообщает газета «Ямал-медиа».

Тундровики выехали к себе в чум на семи снегоходах 14 мая из Панаевска, но не смогли перебраться через реку из-за разлива воды. Поисками пропавших занимается бригада спасателей. В поисках задействован вертолет из Салехарда.

Корреспондентом URA.RU отправлен запрос о ходе поисково-спасательной операции в ГУ МЧС по ЯНАО. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказало, что на реках ЯНАО начался ледоход. Выход на речной лед в округе был запрещен.

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В Ямальском районе ЯНАО семья из 22 оленеводов не смогла переправиться через реку из-за разлива воды. В районе проводится спасательная операция. «В Ямальском районе 22 человека нуждаются в срочной эвакуации. Большая семья оленеводов не может добраться к себе в чум из-за разлива воды», — сообщает газета «Ямал-медиа». Тундровики выехали к себе в чум на семи снегоходах 14 мая из Панаевска, но не смогли перебраться через реку из-за разлива воды. Поисками пропавших занимается бригада спасателей. В поисках задействован вертолет из Салехарда. Корреспондентом URA.RU отправлен запрос о ходе поисково-спасательной операции в ГУ МЧС по ЯНАО. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказало, что на реках ЯНАО начался ледоход. Выход на речной лед в округе был запрещен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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