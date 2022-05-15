Немецкий депутат устроила истерику из-за санкций против РФ. «Вредит нам больше, чем Путину»

15 мая 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Депутата волнует введение антироссийских санкций Фото: Николай Бастриков © URA.RU Антироссийская санкционная политика Германии вредит самой ФРГ больше, чем России. Об этом заявила депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт «Неужели вы не видите, что санкционная политика вредит нам больше, чем Путину? Неужели вы не замечаете, что с февраля евро постоянно дешевеет и сдает позиции, в то время как рубль котируется гораздо выше, чем в начале спецоперации?», — цитирует слова Вагенкнехт NewsFrol. По мнению депутата, российская экономика находится в безопасности, так как у страны все же остаются партнеры, импортирующие энергоносители. «Германия потеряет важные секторы промышленности, если страна будет следовать курсу госпожи [депутата бундестага Анналены] Бербок. Господин канцлер, оставьте уже свои зеленые игры с энергетикой и займитесь реальными проблемами людей в своей стране!», — добавила она. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств начали вводить жесткие экономические санкции против РФ в связи с началом спецоперации на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые антироссийские ограничения несут негативные последствия и для самих западных стран. Это подтверждает стремительный рост инфляции, нарушение кооперационных и логистических связей, а также систем расчетов и платежей. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Антироссийская санкционная политика Германии вредит самой ФРГ больше, чем России. Об этом заявила депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт «Неужели вы не видите, что санкционная политика вредит нам больше, чем Путину? Неужели вы не замечаете, что с февраля евро постоянно дешевеет и сдает позиции, в то время как рубль котируется гораздо выше, чем в начале спецоперации?», — цитирует слова Вагенкнехт NewsFrol. По мнению депутата, российская экономика находится в безопасности, так как у страны все же остаются партнеры, импортирующие энергоносители. «Германия потеряет важные секторы промышленности, если страна будет следовать курсу госпожи [депутата бундестага Анналены] Бербок. Господин канцлер, оставьте уже свои зеленые игры с энергетикой и займитесь реальными проблемами людей в своей стране!», — добавила она. Страны Евросоюза, США, Великобритания и ряд других государств начали вводить жесткие экономические санкции против РФ в связи с началом спецоперации на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые антироссийские ограничения несут негативные последствия и для самих западных стран. Это подтверждает стремительный рост инфляции, нарушение кооперационных и логистических связей, а также систем расчетов и платежей.