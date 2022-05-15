Курганский доброволец восстанавливает город Счастье в ЛНР

Курганские студенты участвуют в восстановлении города Счастье в ЛНР и занимаются просветительской деятельностью Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Представитель Курганского регионального отделения всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) участвует в восстановлении города Счастье в Луганской Народной Республике (ЛНР). Информация об этом опубликована на сайте департамента образования и науки Курганской области.

«Среди основных задач волонтеров на территории ЛНР — определить фронт работы и размеры ущерба. Оказать всевозможную посильную помощь специалистам, которые будут проводить восстановительные работы», — говорится в сообщении регионального департамента. В восстановительных работах принимают участие представители Общероссийского народного фронта и всероссийского студенческого корпуса спасателей из Севастополя.

Еще две студентки из Кургана занимаются просветительской деятельность. Рассказывают, как студенты-спасатели собирают и отправляют гуманитарную помощь жителям Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале мая из Кургана отравился специальный вагон с гуманитарной помощью для жителей Луганской и Донецкой республик. В гуманитарный груз вошли: мука, вода, средства гигиены и бытовой химии, крупы, консервы, макароны и растительное масло. Общий вес груза составил около 54 тонн.

О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Причинами для проведения спецоперации стали издевательства Украины над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, а также угроза расширения НАТО на восток, заявлял глава государства. По словам главы государства, Кремль не намерен оккупировать территорию Украины.

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