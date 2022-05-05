Из Кургана отправился поезд со спецгрузом для жителей Донбасса Фото: Тимур Нуцулханов

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Кургана отравился специальный вагон с гуманитарной помощью для жителей Луганской и Донецкой республик. Отправка груза прошла в рамках всероссийской акции «Поезд добра». Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Жители Курганской области с начала спецоперации активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи. Мы уже отправили 140 тонн с продуктами питания и товарами первой необходимости. Сегодня отправился целый железнодорожный вагон помощи для жителей Донбасса. Мы продолжим оказывать поддержку, пока наша помощь нужна людям. Именно так проявляется русская душа», — сказала замгубернатора Курганской области Лариса Кокорина.

В гуманитарный груз вошли: мука, вода, средства гигиены и бытовой химии, крупы, консервы, макароны и растительное масло. Общий вес груза составил около 54 тонн. Спецвагон отправился от железнодорожного вокзала в Кургане сначала в Москву, там его включат в эшелон из 60 вагонов из других регионов, после чего поезд отправится к жителям Донбасса.

Всероссийская акция «Поезд добра» прошла при поддержке регионального штаба Народного фронта, правительства Курганской области и РЖД. «Огромное спасибо всем жителям Курганской области, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи. Огромное спасибо предпринимателям и волонтерам. Всем тем, кто подключился к этому доброму делу», — сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курганской области Ольга Баланчук.

Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации соседней страны.

Из Кургана отправился спецвагон с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Общий вес груза составил около 54 тонн Фото: Тимур Нуцулханов

В гуманитарный груз вошли: мука, вода, средства гигиены и бытовой химии, крупы, консервы, макароны и растительное масло Фото: Тимур Нуцулханов

Всероссийская акция «Поезд добра» прошла при поддержке регионального штаба Народного фронта, правительства Курганской области и РЖД Фото: Тимур Нуцулханов

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