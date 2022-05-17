В Челябинске по просьбе жителей изменили проект сквера. Фото

В Челябинске появится новый сквер, инклюзивный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске по обращению местных жителей обновили схему инклюзивного сквера для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, который появится на пересечении улиц Володарского и Труда. Об этом сообщает пресс-служба управления по архитектурно-градостроительному проектированию города.

«В проекте перенесли туалет ближе к углу Труда и Володарского, из-за чего изменилось расположение зон отдыха и игровых площадок в сквере. Сократилось количество игровых элементов», — говорится в сообщении ведомства на официальном «Телеграмм-канале».

Жители решили, что общественный туалет в схеме должен быть расположен еще ближе к многоэтажкам. Также новое место в проекте получили сенсорный сад, площадка для настольных игр, детская и спортивная площадки.

Обсуждения по поводу изменения проекта инклюзивного сквера ведутся с начала марта. Так, схему будущего городского пространства, приспособленную для маломобильных и слабовидящих, меняли не один раз. Инклюзивный сквер появится к концу 2022 года.