Бросившую дочь и пропавшую россиянку нашли в дешевом хостеле в Таиланде

Пропавшую в Таиланде 34-летнюю россиянку Эрику Владыко, которая оставила четырехлетнюю дочь в хостеле Бангкока, нашли живой и невредимой. Об этом сообщили волонтеры, участвовавшие в поисках. Женщину обнаружили в одном из бюджетных отелей столицы, после чего сотрудники отеля известили российское консульство.
«Была в отеле, отель позвонил в консульство, консульство отправило человека, он сейчас с ней», — уточнили волонтеры в беседе с РИА «Новости». К женщине уже направляются ее мать и близкие друзья. Сейчас Эрика Владыко находится в безопасности под присмотром сотрудника консульства.
То, что мать нашли, «Пятому каналу» подтвердили волонтеры. «Как она переехала, почему ребенка бросила — одни вопросы», — уточнила волонтер Светлана.
Ранее стало известно, что Владыко вместе с дочерью приехала на остров Самуи, а затем перебралась в Бангкок. Ночью 13 сентября она покинула хостел на такси, оставив ребенка и личные вещи, после чего перестала выходить на связь.
Русскоязычные сообщества в Таиланде писали, что девочку обнаружили сотрудники хостела и передали туристической полиции. Ребенка временно определили в детский дом, а к поискам ее матери подключились местные власти и волонтеры из числа соотечественников.
В ночь исчезновения женщина могла находиться в столичном баре с неизвестным. По данным СМИ, ее засекли камеры наблюдения с гражданином Европы, передает VSE42.ru.
