Директор курганского завода собирается стать депутатом

В июне в Сафакулевском округе состоятся выборы депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор пружинно-навивочного завода Владимир Тихомиров планирует стать депутатом Сафакулевского муниципального округа (Курганской область). Информация о выдвинутых по итогам предварительного голосования кандидатах опубликована на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

«Партия выдвигает кандидатов на выборы по итогам процедуры предварительного голосования. <> Тихомиров Владимир Юрьевич, 11 сентября 1981 года, ООО „Пружинно-навивочный завод“, директор», — указано в информации, опубликованной на сайте.

Директор предприятия идет на выборы по пятимандатному округу №3. По данным ГАС «Выборы», кроме Тихомирова на этом округе ЕР выдвинула еще четырех своих представителей — Валерия Васильева, Владимира Макарова, Рафиса Нигматуллина и Закирьяна Рамазанова. Конкуренцию им составят кандидаты от КПРФ Мухаметгалей Абдрахманов, Радмир Каримов, Салихьян Рахимов и Галиулла Шафиков. Участие в выборах также примут представители партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» и два самовыдвиженца.

Выборы в думу Сафакулевского муниципального округа состоятся 26 июня. Ранее URA.RU писало, что руководитель Лесниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, бывший глава департамента образования Курганской области Герман Хмелев идет на выборы депутатов Кетовской окружной думы первого созыва.