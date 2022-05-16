Экс-глава курганского департамента образования идет на выборы

Бывший чиновник курганского правительства Герман Хмелев примет участие в новых выборах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель Лесниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов, бывший глава департамента образования Курганской области Герман Хмелев идет на выборы депутатов Кетовской окружной думы первого созыва. Его выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия» по итогам предварительного голосования. Информация опубликована на сайте реготделения партии.

«Хмелев Герман Геннадьевич, 12 августа 1961 года, ГБУ „Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов“, директор, депутат Кетовской районной думы на непостоянной основе», — указано в карточке кандидата. В ГАС «Выборы» говорится, что Хмелев выдвинут по округу №6.

Выборы в думу Кетовского муниципального округа пройдут 26 июня. На округе №6 Хмелеву предстоит конкурировать с кандидатом от ЛДПР Ольгой Асташовой и представителем партии «Коммунисты России» Игорем Лопаревым. По этому округу выдвинулись Елена Кузнецова и Елена Захарова от «Единой России».

Хмелев возглавил региональный департамент образования в январе 2018 года. В октябре того же года стал одним из первых чиновников областного правительства, кто покинул свою должность после отставки экс-губернатора Алексея Кокорина и назначения Вадима Шумкова врио главы региона. С тех пор экс-чиновник работает в Лесниковском доме-интернате. В 2020 году выдвигался на праймериз в Курганскую областную думу. В том же году его избрали депутатом Кетовской районной думы. В прошлом году подавал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в Госдуму.