Россия назвала условие для возобновления переговоров с Украиной

19 мая 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Россия готова возобновить переговоры в любой момент, заявили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной сразу, как только вторая сторона проявит инициативу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские наши партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно», — цитирует Руденко ТАСС. Он также отметил, что внешнеполитическая концепция России требует корректировки в связи с новыми реалиями геополитики. «Ситуация радикальным образом поменялась за последние три месяца. Мы живем в новых геополитических реалиях, которые требуют отражения в нашей концепции», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Позже, 14 мая, президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке переговоров. Он также отметил, что украинская сторона не проявила заинтересованности «в серьезном и конструктивном диалоге».

Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной сразу, как только вторая сторона проявит инициативу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Переговорный процесс прервали не мы. Его на паузу поставили украинские наши партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы ответим положительно», — цитирует Руденко ТАСС. Он также отметил, что внешнеполитическая концепция России требует корректировки в связи с новыми реалиями геополитики. «Ситуация радикальным образом поменялась за последние три месяца. Мы живем в новых геополитических реалиях, которые требуют отражения в нашей концепции», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В ходе нее обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Позже, 14 мая, президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке переговоров. Он также отметил, что украинская сторона не проявила заинтересованности «в серьезном и конструктивном диалоге».