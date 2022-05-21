Терапевт Александрова заявила об опасности просроченных лекарств

21 мая 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Лекарства могут менять свои свойства из-за неправильного хранения, сказала Ольга Александрова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Побочные эффекты лекарственных препаратов могут усилиться при истечении срока годности. Об этом URA.RU сообщила врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова. «В лекарствах с истекшим сроком годности меняются химические свойства компонентов препарата, поэтому такие препараты могут стать опасными для здоровья. Побочные действия лекарственного препарата могут усилиться, причем многократно. Кроме того, может быть не достигнут ожидаемый терапевтический эффект от лекарства», — сказала Ольга Александрова. По ее словам, хранить медикаменты необходимо в соответствии с рекомендациями производителя. В противном случае под воздействием разных факторов, например, света, повышенной влажности, температуры, компоненты лекарственного препарата могут изменить его свойства или состав. Клинический фармаколог Александр Эдигер отметил, что лекарство может потерять свои лечебные свойства. «Важно попасть в первую половину срока годности. У любого лекарственного препарата существует естественное снижение лечебных свойств. Это связано с химической нестабильностью и невозможностью оптимальных условий хранения. Любой препарат, лежащий на полке, не может находиться в состоянии абсолютной температурной стабильности и влажности. Мы непременно столкнемся с ситуацией, когда из-за закупок на несколько лет вперед будут варианты с просрочкой и снижением эффективности», — объяснил эксперт.

Побочные эффекты лекарственных препаратов могут усилиться при истечении срока годности. Об этом URA.RU сообщила врач-терапевт сети клиник «Атлас» Ольга Александрова. «В лекарствах с истекшим сроком годности меняются химические свойства компонентов препарата, поэтому такие препараты могут стать опасными для здоровья. Побочные действия лекарственного препарата могут усилиться, причем многократно. Кроме того, может быть не достигнут ожидаемый терапевтический эффект от лекарства», — сказала Ольга Александрова. По ее словам, хранить медикаменты необходимо в соответствии с рекомендациями производителя. В противном случае под воздействием разных факторов, например, света, повышенной влажности, температуры, компоненты лекарственного препарата могут изменить его свойства или состав. Клинический фармаколог Александр Эдигер отметил, что лекарство может потерять свои лечебные свойства. «Важно попасть в первую половину срока годности. У любого лекарственного препарата существует естественное снижение лечебных свойств. Это связано с химической нестабильностью и невозможностью оптимальных условий хранения. Любой препарат, лежащий на полке, не может находиться в состоянии абсолютной температурной стабильности и влажности. Мы непременно столкнемся с ситуацией, когда из-за закупок на несколько лет вперед будут варианты с просрочкой и снижением эффективности», — объяснил эксперт.