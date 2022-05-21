21 мая 2022

Пушилин снизил курс гривны на территории ДНР

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Украина. Славянск. 26.04.2014, пушилин денис
Украинская гривна стала дешевле на 50 копеек в ДНР, благодаря указу Дениса Пушилина Фото:

В Донецкой народной республики понизили стоимость украинской гривны до двух российских рублей за единицу. Об этом говорится в указе главы ДНР Дениса Пушилина, который опубликован на его сайте.

«Внести в подпункт 1,3 пункта 1 указа главы Донецкой Народной Республики от 26 марта 2022 года №104 „О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики“ изменение, заменив слова „2,5 российских рубля“ словами „2,0 российских рубля“», — говорится в документе. Уточняется, что указ вступает в силу с 23 мая.

Ранее сообщалось, что власти ЛНР так же установили курс за гривну в размере двух рублей, передает RT. В марте в ДНР разрешили платить и рублями, и гривнами, когда и был установлен курс в 2,5 рубля за одну гривну.

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В Донецкой народной республики понизили стоимость украинской гривны до двух российских рублей за единицу. Об этом говорится в указе главы ДНР Дениса Пушилина, который опубликован на его сайте. «Внести в подпункт 1,3 пункта 1 указа главы Донецкой Народной Республики от 26 марта 2022 года №104 „О временном порядке использования наличной украинской гривны на территории Донецкой Народной Республики“ изменение, заменив слова „2,5 российских рубля“ словами „2,0 российских рубля“», — говорится в документе. Уточняется, что указ вступает в силу с 23 мая. Ранее сообщалось, что власти ЛНР так же установили курс за гривну в размере двух рублей, передает RT. В марте в ДНР разрешили платить и рублями, и гривнами, когда и был установлен курс в 2,5 рубля за одну гривну.
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