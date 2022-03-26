Власти ДНР разрешили расплачиваться гривнами и рублями

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Магазины ДНР обязали указывать ценники в рублях и гривнах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Донецкой народной республики разрешили расплачиваться рублями и гривнами на территории региона. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин.

«Постановляю принимать в качестве платежа российский рубль и украинскую гривну. Указывать цены на товар, работы и услуги в обеих валютах. При определении цен применять курс 2,5 рубля за одну гривну. Осуществлять безналичные расчеты исключительно в рублях», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте правительства региона.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителе Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов. В частности англоязычный канала RT сообщил, что в республике находилась тюрьма, в которой нацисты в нечеловеческих условиях держали гражданских и военнопленных.

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Власти Донецкой народной республики разрешили расплачиваться рублями и гривнами на территории региона. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин. «Постановляю принимать в качестве платежа российский рубль и украинскую гривну. Указывать цены на товар, работы и услуги в обеих валютах. При определении цен применять курс 2,5 рубля за одну гривну. Осуществлять безналичные расчеты исключительно в рублях», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте правительства региона. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителе Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов. В частности англоязычный канала RT сообщил, что в республике находилась тюрьма, в которой нацисты в нечеловеческих условиях держали гражданских и военнопленных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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