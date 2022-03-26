Власти ДНР разрешили расплачиваться гривнами и рублями

26 марта 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Магазины ДНР обязали указывать ценники в рублях и гривнах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Донецкой народной республики разрешили расплачиваться рублями и гривнами на территории региона. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин. «Постановляю принимать в качестве платежа российский рубль и украинскую гривну. Указывать цены на товар, работы и услуги в обеих валютах. При определении цен применять курс 2,5 рубля за одну гривну. Осуществлять безналичные расчеты исключительно в рублях», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте правительства региона. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителе Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов. В частности англоязычный канала RT сообщил, что в республике находилась тюрьма, в которой нацисты в нечеловеческих условиях держали гражданских и военнопленных. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Донецкой народной республики разрешили расплачиваться рублями и гривнами на территории региона. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин. «Постановляю принимать в качестве платежа российский рубль и украинскую гривну. Указывать цены на товар, работы и услуги в обеих валютах. При определении цен применять курс 2,5 рубля за одну гривну. Осуществлять безналичные расчеты исключительно в рублях», — говорится в тексте указа, опубликованном на сайте правительства региона. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителе Донбасса от многолетнего геноцида со стороны националистов. В частности англоязычный канала RT сообщил, что в республике находилась тюрьма, в которой нацисты в нечеловеческих условиях держали гражданских и военнопленных.