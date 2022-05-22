Пентагон начал доставку детского питания в США

22 мая 2022 в 21:28 Размер текста - 17 +

Власти США занялись поставками дефицитных смесей для младенцев Фото: Анна Майорова © URA.RU Военная авиация США начала доставлять детское питание из Европы в целях устранения дефицита продукта. Для перевозки будут использованы нанятые Пентагоном коммерческие самолеты, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Министерство сельского хозяйства и министерство здравоохранения и социальных служб получили возможность использовать коммерческие самолеты, зафрахтованные Пентагоном, для доставки из-за границы детской смеси, соответствующей стандартам США в области здравоохранения и безопасности, чтобы она быстрее попала на полки [американских] магазинов», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга. Заявление пресс-секретаря опубликовано на официальном сайте Белого дома. Причиной нехватки молочных смесей для новорожденных стало закрытие производственной линии компании Abbott. Регулирующие органы заподозрили продукт в заражении болезнетворными бактериями. «Это произошло из-за опасений по поводу бактериального заражения в учреждении Abbott’s Sturgis, штат Мичиган, после того как четверо младенцев заболели и двое умерли», — объяснили на сайте правительства. Ранее в СМИ опубликовали видео с пустыми полками магазинов. Отмечалось, что молодые мамы из США устраивают «настоящие битвы» за последние упаковки детского питания. Американцы публично заявили о провале политики действующего президента Америки Джо Байдена из-за высоких цен на топливо, роста инфляции и отсутствия продуктов. В Конгрессе страны также признали вину Байдена в энергетическом кризисе США.

Военная авиация США начала доставлять детское питание из Европы в целях устранения дефицита продукта. Для перевозки будут использованы нанятые Пентагоном коммерческие самолеты, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Министерство сельского хозяйства и министерство здравоохранения и социальных служб получили возможность использовать коммерческие самолеты, зафрахтованные Пентагоном, для доставки из-за границы детской смеси, соответствующей стандартам США в области здравоохранения и безопасности, чтобы она быстрее попала на полки [американских] магазинов», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга. Заявление пресс-секретаря опубликовано на официальном сайте Белого дома. Причиной нехватки молочных смесей для новорожденных стало закрытие производственной линии компании Abbott. Регулирующие органы заподозрили продукт в заражении болезнетворными бактериями. «Это произошло из-за опасений по поводу бактериального заражения в учреждении Abbott’s Sturgis, штат Мичиган, после того как четверо младенцев заболели и двое умерли», — объяснили на сайте правительства. Ранее в СМИ опубликовали видео с пустыми полками магазинов. Отмечалось, что молодые мамы из США устраивают «настоящие битвы» за последние упаковки детского питания. Американцы публично заявили о провале политики действующего президента Америки Джо Байдена из-за высоких цен на топливо, роста инфляции и отсутствия продуктов. В Конгрессе страны также признали вину Байдена в энергетическом кризисе США.