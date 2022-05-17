В Конгрессе США признали вину Байдена в энергокризисе

Джо Байдена обвинили в росте цен на топливо в США Фото: Bundesregierung\Kugler

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Рост цен на топливо в США вызван действиями президента Джо Байдена и его администрации. Об этом заявил член палаты представителей США Рик Аллен в ходе выступления в Конгрессе.

«Это не „временная инфляция“. Это не „путинский скачок цен“. Это результат уничтожения американской энергетической независимости — результат войны против ископаемого топлива. Вот что сделал Байден, и вот почему стоимость энергии стала расти задолго до ввода российских войск на Украину», — приводит заявление Аллена RT.

Политик напомнил, что стоимость бензина в США достигла рекордных значений 4,37 доллара за галлон (3,785 л) и несколько раз обновила исторический максимум. Американским семьям придется дополнитель платить за бензин 2 тысячи долларов за год. По словам Аллена, Байден пытается снять с себя ответственность за сложившийся в США кризис, созданный его администрацией.

Байден неоднократно обвинял Россию в росте инфляции в США. Обозреватель китайской газеты Global Times Вэнь Шен также считает, что Байден обманывает граждан, обвиняя Россию в тяжелой экономической ситуации в стране. По его словам, руководству Соединенных Штатов пора тщательно подумать о своей экономической политике, сообщает «Национальная служба новостей». Стоимость на топливо растет не только в США. Мировые цены на нефть выросли на 26% с начала спецоперации на Украине, передает телеканал 360.