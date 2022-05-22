Американцы обвинили Байдена в энергетическом кризисе

22 мая 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Жители США публично заявляют о провале политики американского президента Джо Байдена из-за рекордно высоких цен на топливо, роста инфляции и отсутствия продуктов. Соответствующее заявление сделал записавший видео американец. «Это не шутка. Это реальные цены! Больше семи долларов за галлон (мера объема — прим. URA.RU)! Нас надувают с этим грязным байденовским бензином! Инфляция из-за Байдена. Где наши деньги? На Украине!» — заявил автор видео, опубликованного РЕН ТВ. В ролике также демонстрируются пустые полки магазинов. Как отметили на телеканале, молодые мамы из США устраивают «настоящие битвы» за последние упаковки детского питания. Ранее представители Белого дома предупреждали о худшем энергетическом кризисе в США за последние 50 лет. В Конгрессе страны открыто признали вину действующего президента Америки Джо Байдена в росте цен на топливо. Подобного мнения придерживается и профессор Плехановки Марина Гончарова, заявившая о том, что экономический «пузырь» США начал сдуваться. Западные страны начали вводить жесткие антироссийские санкции в связи со специальной операцией РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Позже Еврокомиссия выступала с инициативой введения эмбарго на российские энергоресурсы в рамках шестого пакета санкций против РФ. Как отмечал российский лидер, новые ограничения Запада направлены на «дискриминацию всего, что связано с Россией». Однако аналитик американского портала OilPrice Джош Оуэнс заявлял о провале попытки поставить российскую экономику на колени при помощи санкций.