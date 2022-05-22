Движение заблокировано в обе стороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На автодороге М-5 Челябинск-Москва в районе Златоуста (Челябинская область) 23 мая перевернулся большегруз. Из-за этого движение автомобилей парализовано в обе стороны, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Челябинской области.

«В настоящее время на 1726 км автодороги заблокировано движение транспортных средств в обе стороны. По предварительным данным водитель грузового автомобиля не справился с управлением, совершил опрокидывание и столкновение с автомобилем Lada Granta. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Организован путь объезда ДТП: Златоуст-Медведевка-Куваши.

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