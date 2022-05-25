Кадыров: российские военные в Лисичанске довели ВСУ до паники

25 мая 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что ВСУ боятся российских военных Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные вместе с народными милициями Донбасса зашли в Лисичанск, чем и напугали украинских солдат. Об этом в своем telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Несут потери [ВСУ], паника у них. Так и должно быть. Если человек не прав или государство не право, то так и бывает всегда», — отметил он в видеозаписи. Также, по его словам, войска «почти зашли в Северодонецк». Об «оперативном окружении» города сегодня сообщали в Народной милиции ЛНР, пишет Life. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля, пишет «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от геноцида украинского режима и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории. О том, что силы ЛНР взяли в кольцо ключевой город Донбасса — Северодонецк — рассказал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. По его словам, населенный пункт уже закрыт с трех сторон. Перемещение из города осуществляется только по одному мосту, который тоже контролируют российские военные.

Российские военные вместе с народными милициями Донбасса зашли в Лисичанск, чем и напугали украинских солдат. Об этом в своем telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Несут потери [ВСУ], паника у них. Так и должно быть. Если человек не прав или государство не право, то так и бывает всегда», — отметил он в видеозаписи. Также, по его словам, войска «почти зашли в Северодонецк». Об «оперативном окружении» города сегодня сообщали в Народной милиции ЛНР, пишет Life. Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля, пишет «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин назвал главной ее целью защиту жителей Донбасса от геноцида украинского режима и постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. Также в качестве целей называлась денацификация и демилитаризация территории. О том, что силы ЛНР взяли в кольцо ключевой город Донбасса — Северодонецк — рассказал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. По его словам, населенный пункт уже закрыт с трех сторон. Перемещение из города осуществляется только по одному мосту, который тоже контролируют российские военные.