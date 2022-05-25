Силы ЛНР взяли в кольцо ключевой город Донбасса

Народная милиция ЛНР совместно с Вооруженными силами России взяли стратегический город в ЛНР — Северодонецк — в окружение. Такое заявление сделал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
«Мы с трех сторон плотно закрыли данный населенный пункт. Можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», — отметил он в эфире «Первого канала».
Перемещение из города осуществляется только по одному мосту, который также находится под контролем российских военных и Народной милиции ЛНР, дополняет MK.RU. Северодонецк, Лисичанск и Рубежное — последние территории в Луганской народной республике, где присутствуют украинские военные. Зачистка от ВСУ там позволит практически полностью освободить ЛНР.
Спецоперация на территории Украины проходит вынужденно. Главная цель российских военных — защита людей, проживающих в Донбассе, от геноцида ВСУ и нацбатов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировки российской армии и силы ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, пишет «Национальная служба новостей». Таким образом, освобождение ЛНР близится к завершению.
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Народная милиция ЛНР совместно с Вооруженными силами России взяли стратегический город в ЛНР — Северодонецк — в окружение. Такое заявление сделал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. «Мы с трех сторон плотно закрыли данный населенный пункт. Можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», — отметил он в эфире «Первого канала». Перемещение из города осуществляется только по одному мосту, который также находится под контролем российских военных и Народной милиции ЛНР, дополняет MK.RU. Северодонецк, Лисичанск и Рубежное — последние территории в Луганской народной республике, где присутствуют украинские военные. Зачистка от ВСУ там позволит практически полностью освободить ЛНР. Спецоперация на территории Украины проходит вынужденно. Главная цель российских военных — защита людей, проживающих в Донбассе, от геноцида ВСУ и нацбатов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировки российской армии и силы ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, пишет «Национальная служба новостей». Таким образом, освобождение ЛНР близится к завершению.