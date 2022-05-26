В Кремле ответили на идею об особом статусе Донбасса

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В Кремле считают важным вопросы развития территории Донбасса Фото:

Вопросы развития Луганской и Донецкой народных республик актуальны для Кремля. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу секретаря Генсовета Андрея Турчака о создании в Донбассе особой экономической зоны.

«Дело в том, что это независимые государства. Вопросы развития ЛНР и ДНР, независимость которых Россия признает, весьма и весьма актуальны», — заявил Песков.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак 26 мая предложил создать в ЛНР и ДНР особые экономические зоны. Этот статус предполагает, в частности, льготные режимы налогообложения и повышает инвестиционную привлекательность территорий Донбасса.

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Вопросы развития Луганской и Донецкой народных республик актуальны для Кремля. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу секретаря Генсовета Андрея Турчака о создании в Донбассе особой экономической зоны. «Дело в том, что это независимые государства. Вопросы развития ЛНР и ДНР, независимость которых Россия признает, весьма и весьма актуальны», — заявил Песков. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак 26 мая предложил создать в ЛНР и ДНР особые экономические зоны. Этот статус предполагает, в частности, льготные режимы налогообложения и повышает инвестиционную привлекательность территорий Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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