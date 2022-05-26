В Кремле ответили на идею об особом статусе Донбасса

В Кремле считают важным вопросы развития территории Донбасса
Вопросы развития Луганской и Донецкой народных республик актуальны для Кремля. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу секретаря Генсовета Андрея Турчака о создании в Донбассе особой экономической зоны.
«Дело в том, что это независимые государства. Вопросы развития ЛНР и ДНР, независимость которых Россия признает, весьма и весьма актуальны», — заявил Песков.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак 26 мая предложил создать в ЛНР и ДНР особые экономические зоны. Этот статус предполагает, в частности, льготные режимы налогообложения и повышает инвестиционную привлекательность территорий Донбасса.
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