В Кремле оценили вероятность переговоров Путина и Зеленского

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Украинские политики непоследовательны в своих заявлениях, считает Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Противоречивость заявлений официальных лиц Украины не позволяет оценить вероятность возобновления российско-украинских переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Во-первых, переговоры заморожены по решению и в соответствии с линией избранной украинской стороной, что абсолютно контрастирует с заявлениями [президента Украины Владимира] Зеленского. Второе — руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу. Это не позволяет в полной мере понять, чего хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел», — сказал Песков.

На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Как отмечал российский лидер, переговорный процесс был прерван в связи с незаинтересованностью украинской стороны.

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Противоречивость заявлений официальных лиц Украины не позволяет оценить вероятность возобновления российско-украинских переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Во-первых, переговоры заморожены по решению и в соответствии с линией избранной украинской стороной, что абсолютно контрастирует с заявлениями [президента Украины Владимира] Зеленского. Второе — руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу. Это не позволяет в полной мере понять, чего хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел», — сказал Песков. На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Как отмечал российский лидер, переговорный процесс был прерван в связи с незаинтересованностью украинской стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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