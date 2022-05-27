В Кремле оценили вероятность переговоров Путина и Зеленского

27 мая 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Украинские политики непоследовательны в своих заявлениях, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Противоречивость заявлений официальных лиц Украины не позволяет оценить вероятность возобновления российско-украинских переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Во-первых, переговоры заморожены по решению и в соответствии с линией избранной украинской стороной, что абсолютно контрастирует с заявлениями [президента Украины Владимира] Зеленского. Второе — руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу. Это не позволяет в полной мере понять, чего хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел», — сказал Песков. На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Как отмечал российский лидер, переговорный процесс был прерван в связи с незаинтересованностью украинской стороны.

Противоречивость заявлений официальных лиц Украины не позволяет оценить вероятность возобновления российско-украинских переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Во-первых, переговоры заморожены по решению и в соответствии с линией избранной украинской стороной, что абсолютно контрастирует с заявлениями [президента Украины Владимира] Зеленского. Второе — руководство Украины постоянно делает заявления, которые противоречат друг другу. Это не позволяет в полной мере понять, чего хочет украинская сторона и готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел», — сказал Песков. На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. В ходе нее обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Как отмечал российский лидер, переговорный процесс был прерван в связи с незаинтересованностью украинской стороны.