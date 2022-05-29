Крупный риелтор предложил ввести новые льготы семьям с детьми

30 мая 2022 в 03:36 Размер текста - 17 +

В РФ предложили отменить подоходный налог при продаже жилья для семей с детьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России предложили отменить подоходный налог при продаже единственного жилья для семей с несовершеннолетними детьми или если квартира досталась в наследство. Такую инициативу в правительство РФ и Минфин направила крупная риэлтерская компания, рассказали «Известия». «Бизнес предложил отменить НДФЛ при продаже единственного жилья для семей с несовершеннолетними детьми или если квартира досталась в наследство. Такое обращение федеральная компания „Этажи“ направила в правительство РФ и Минфин», — передают «Известия», со ссылкой на копию письма, которое есть в распоряжении газеты. Отмечается, что такую меру поддерживают и в Госдуме. В настоящее время, квартиры без уплаты НДФЛ можно продавать только после трех и более лет владения, а это провоцирует различного рода спекуляции, считают эксперты. По их мнению, реализация этой инициативы улучшит положение, как бизнеса, так и граждан, уверены специалисты. По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, такая льгота предоставляется в случае покупки другого жилья в срок не позднее 30 апреля следующего после продажи года. Отмечается, что при этом новая квартира должна быть больше по площади проданной. Вместе с тем, цена старой жилплощади не может быть выше 50 миллионов рублей. Налогоплательщик или члены его семьи не могут владеть в этом случае более 50% другого жилья, которое может превышать по площади купленное, отметил Хусаинов. «90% семей приходится отложить вопрос расширения на пару лет из-за дополнительной нагрузки в виде оплаты налога за продажу квартиры», считает коммерческий директор Dars development Дмитрий Софронов. В большинстве случаев, молодые семьи, приобретающие жилье в новостройках, обращаются к застройщикам повторно, чтобы приобрести жилье с большей площадью, уверен Софронов. По его мнению, чаще всего это происходит после рождения детей. Ранее сообщалось, что с 1 июня всем россиянам повысят МРОТ, выплаты и пособия, рост составит 10%. Из-за этого повысится размер всех пособий и льгот россиян. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России предложили отменить подоходный налог при продаже единственного жилья для семей с несовершеннолетними детьми или если квартира досталась в наследство. Такую инициативу в правительство РФ и Минфин направила крупная риэлтерская компания, рассказали «Известия». «Бизнес предложил отменить НДФЛ при продаже единственного жилья для семей с несовершеннолетними детьми или если квартира досталась в наследство. Такое обращение федеральная компания „Этажи“ направила в правительство РФ и Минфин», — передают «Известия», со ссылкой на копию письма, которое есть в распоряжении газеты. Отмечается, что такую меру поддерживают и в Госдуме. В настоящее время, квартиры без уплаты НДФЛ можно продавать только после трех и более лет владения, а это провоцирует различного рода спекуляции, считают эксперты. По их мнению, реализация этой инициативы улучшит положение, как бизнеса, так и граждан, уверены специалисты. По словам директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, такая льгота предоставляется в случае покупки другого жилья в срок не позднее 30 апреля следующего после продажи года. Отмечается, что при этом новая квартира должна быть больше по площади проданной. Вместе с тем, цена старой жилплощади не может быть выше 50 миллионов рублей. Налогоплательщик или члены его семьи не могут владеть в этом случае более 50% другого жилья, которое может превышать по площади купленное, отметил Хусаинов. «90% семей приходится отложить вопрос расширения на пару лет из-за дополнительной нагрузки в виде оплаты налога за продажу квартиры», считает коммерческий директор Dars development Дмитрий Софронов. В большинстве случаев, молодые семьи, приобретающие жилье в новостройках, обращаются к застройщикам повторно, чтобы приобрести жилье с большей площадью, уверен Софронов. По его мнению, чаще всего это происходит после рождения детей. Ранее сообщалось, что с 1 июня всем россиянам повысят МРОТ, выплаты и пособия, рост составит 10%. Из-за этого повысится размер всех пособий и льгот россиян. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.