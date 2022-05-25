С 1 июня всем россиянам повысят МРОТ, выплаты и пособия. Видео

25 мая 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Россияне будут получать больше денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличен с 1 июня. Рост составит 10%. Из-за этого повысится размер всех пособий и льгот россиян. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «С 1 июня на 10% вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей. Исходя из его размера, устанавливается размер пособий и выплат, так что это приведет к их увеличению», — сказал глава государства РФ на заседании президиума Госсовета. Трансляция идет в telegram-канале Кремля. С 1 января 2022 года МРОТ в России составляет 13 890 рублей. Каждый год он индексируется в большую сторону. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин уже прокомментировал решение главы государства. Он считает, что увеличение МРОТ и пенсий компенсирует рост инфляции. Все обязательства, по его словам, будут выполнены. Ранее российские губернаторы провели семинар-совещание по подготовке к заседанию президиума Госсовета РФ. На мероприятии обсуждались меры соцподдержки россиян. В нем приняли участие представители администрации президента России, правительства и экспертного сообщества. На заседании поднимались вопросы увеличения выплат на дополнительное образование, создание сертификатов на уход — чтобы мамам было легче отдавать детей в частные детские сады. Кроме того, обсуждались меры, которые помогли бы молодым людям из многодетных семей получить высшее образование и повышенную стипендию, пишет Life .

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет увеличен с 1 июня. Рост составит 10%. Из-за этого повысится размер всех пособий и льгот россиян. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «С 1 июня на 10% вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей. Исходя из его размера, устанавливается размер пособий и выплат, так что это приведет к их увеличению», — сказал глава государства РФ на заседании президиума Госсовета. Трансляция идет в telegram-канале Кремля. С 1 января 2022 года МРОТ в России составляет 13 890 рублей. Каждый год он индексируется в большую сторону. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин уже прокомментировал решение главы государства. Он считает, что увеличение МРОТ и пенсий компенсирует рост инфляции. Все обязательства, по его словам, будут выполнены. Ранее российские губернаторы провели семинар-совещание по подготовке к заседанию президиума Госсовета РФ. На мероприятии обсуждались меры соцподдержки россиян. В нем приняли участие представители администрации президента России, правительства и экспертного сообщества. На заседании поднимались вопросы увеличения выплат на дополнительное образование, создание сертификатов на уход — чтобы мамам было легче отдавать детей в частные детские сады. Кроме того, обсуждались меры, которые помогли бы молодым людям из многодетных семей получить высшее образование и повышенную стипендию, пишет Life.