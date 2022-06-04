МИД Польши рассказал подробности о седьмом пакете санкций ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз собирается ввести санкции против «Газпромбанка» и отключить их от платежной системы SWIFT, что помешает недружественным к России странам покупать газ. Через «Газпромбанк» проходит оплата газа рублями для недружественных стран по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

«Конечно», — заявил он в ответ на вопрос, начали ли уже работу над новым пакетом санкций. «Санкции должны быть еще жестче в контексте газа, который Россия еще может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю здесь прежде всего о „Газпромбанке“. Также необходимо эмбарго на технологии, которые все еще могут поставляться в РФ и использоваться Россией в ее промышленности», — сказал Яблоньский.

Он также считает, что нужно конфисковать, а не заморозить российские активы в Европе. По его словам, по этому вопросу ведут работу.

Евросоюз 3 июня опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения предусматривают частичный запрет импорта российской нефти, а также отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского Кредитного банка. Санкции связаны со спецоперацией РФ на Украине. Отключение доступа от системы SWIFT замедляет расчеты с иностранными организациями в долларах, евро и других валютах. Из-за этого увеличиваются расходы импортеров и экспортеров, что сказывается на стоимости товаров.

Путин подписал указ, по которому с 1 апреля недружественные страны покупают у России газ только за рубли. Расчеты проходят через «Газпромбанк».

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