Семья тюменки, которая девять лет не может получить льготу по жилью, будет включена в список претендентов

Семья тюменки, которых переместили на 450 строк вниз в списках на получение льгот на жилье, будет помещена в список претендентов на получение льгот. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления строительства.

«В настоящее время подготовлен и проходит процедуру согласования проект распоряжения Правительства Тюменской области, в соответствии с которым семья включена в список претендентов. После утверждения проекта, семья Лопаревой будет уведомлена Администрацией Тюмени о необходимости предоставления документов для получения свидетельства», — пояснили в ведомстве.

Семья Лопаревой состоит в очереди на получение льготного жилья по программе «Обеспечение жильем молодых семей» с 2016 года, однако в 2020 году их неожиданно переместили на 431 позицию вниз, из-за чего они не могли получить льготу почти десять лет. В следующем году Марии Лопаревой исполнится 35 лет, и она утратит право на участие в программе.