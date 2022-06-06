Курганский высокопоставленный чиновник уйдет в отставку

Глава Мишкинского муниципального округа покинет высокий пост (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области глава Мишкинского муниципального округа Сергей Кудрявцев уйдет с поста. Высокопоставленный чиновник не стал подавать документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на пост руководителя муниципалитета. Об этом URA.RU рассказали в конкурсной комиссии.

«Действующий глава округа Сергей Кудрявцев не подал документы. Подали документы два человека — первый замглавы округа Денис Мамонтов и заведующий отделом сельского хозяйства Евгений Прокопьев», — уточнили URA.RU в конкурсной комиссии.

Сейчас комиссия проверяет документы, которые предоставили кандидаты. После с претендентами на высокий пост состоится индивидуальное собеседование. Конкурс назначен на 27 июня.

Ранее URA.RU писало, что в конце апреля в отставку подал глава Макушинского муниципального округа Алексей Катков. Временно руководит муниципалитетом Василий Пигачев. Конкурс по отбору кандидатур на пост главы округа объявили в мае.