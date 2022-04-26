Глава курганского округа ушел в отставку

В Макушинском муниципальном округе сменился глава (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Макушинского муниципального округа (Курганская область) Алексей Катков ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям округа. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства региона.

«Алексей Катков освобожден от должности по собственному желанию. За его отставку депутаты окружной думы проголосовали единогласно», — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном telegram-канале правительства области. Временно исполняющей обязанности главы назначена Лариса Абакумова. Ранее она была заместителем руководителя по социальной политике.

По данным инсайдеров, Катков написал заявление по собственному желанию.«Понял, что не справляется с обязанностями. Усугубило его положение ситуация с пожарами», — уточнил источник URA.RU.

Катков был избран главой Макушинского муниципального округа в декабре 2020 года. Ранее в местной администрации он руководил отделом архитектуры и строительства.