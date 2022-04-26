26 апреля 2022

Глава курганского округа ушел в отставку

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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
В Макушинском муниципальном округе сменился глава (архивное фото) Фото:

Глава Макушинского муниципального округа (Курганская область) Алексей Катков ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям округа. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства региона.

«Алексей Катков освобожден от должности по собственному желанию. За его отставку депутаты окружной думы проголосовали единогласно», — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном telegram-канале правительства области. Временно исполняющей обязанности главы назначена Лариса Абакумова. Ранее она была заместителем руководителя по социальной политике.

По данным инсайдеров, Катков написал заявление по собственному желанию.«Понял, что не справляется с обязанностями. Усугубило его положение ситуация с пожарами», — уточнил источник URA.RU.

Катков был избран главой Макушинского муниципального округа в декабре 2020 года. Ранее в местной администрации он руководил отделом архитектуры и строительства.

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Глава Макушинского муниципального округа (Курганская область) Алексей Катков ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям округа. Информацию подтвердили в пресс-службе правительства региона. «Алексей Катков освобожден от должности по собственному желанию. За его отставку депутаты окружной думы проголосовали единогласно», — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном telegram-канале правительства области. Временно исполняющей обязанности главы назначена Лариса Абакумова. Ранее она была заместителем руководителя по социальной политике. По данным инсайдеров, Катков написал заявление по собственному желанию.«Понял, что не справляется с обязанностями. Усугубило его положение ситуация с пожарами», — уточнил источник URA.RU. Катков был избран главой Макушинского муниципального округа в декабре 2020 года. Ранее в местной администрации он руководил отделом архитектуры и строительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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