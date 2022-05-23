В курганском округе ищут замену главе, уволившемуся после пожаров

В Макушинском муниципальном округе (Курганская область) объявили конкурс по отбору кандидатур на пост главы округа. Информацию об этом URA.RU подтвердили в администрации муниципалитета. Предыдущий руководитель уволился после пожаров.
Решение об объявлении конкурса приняли депутаты на внеочередном заседании местной думы 24 мая. «Документы от кандидатов будут принимать с 1 по 10 августа. Сам конкурс назначен на 9 сентября», — рассказали URA.RU в окружной администрации.
В Макушинском муниципальном округе (Курганская область) объявили конкурс по отбору кандидатур на пост главы округа. Информацию об этом URA.RU подтвердили в администрации муниципалитета. Предыдущий руководитель уволился после пожаров. Решение об объявлении конкурса приняли депутаты на внеочередном заседании местной думы 24 мая. «Документы от кандидатов будут принимать с 1 по 10 августа. Сам конкурс назначен на 9 сентября», — рассказали URA.RU в окружной администрации. Алексей Катков, который был избран главой округа в декабре 2020 года, в конце апреля этого года ушел в отставку. Источники URA.RU тогда сообщали, что он понял, что не справляется с обязанностями. Его положение усугубила ситуация с пожарами. Сейчас временно руководит округом Василий Пигачев, ранее возглавлявший местную избирательную комиссию.