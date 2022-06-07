Челябинка судится с больницами из-за смерти матери

08 июня 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

По мнению челябинки, врачи не смогли обнаружить у ее матери рак Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске местная жительница подала судебные иски сразу против нескольких медицинских учреждений. Женщина обвиняет врачей в смерти матери, и пытается добиться справедливости. «В сентябре 2016 года Наталия Юрьевна обратилась в женскую консультацию ГКП №5 с болью в правом боку. На УЗИ выявили опухоль и перекрут на правом яичнике с кистой. Наталия согласилась на полное удаление матки. Операция прошла успешно, материал отправили на гистологию в лабораторию ГКБ №8. Но при выписке Наталия узнала, что хирург удалил ей только правый яичник», — пишет «Комсомольская правда». Дочь Наталии, Александра, рассказала изданию, что результаты гистологии показали опухоль неизвестного происхождения с мелкоклеточными образованиями. Но врач поспешил успокоить Наталию сказав, что опухоль не злокачественная. Женщина поверила ему и улетела с дочерью на отдых. После отдыха, в ходе диспансеризации у женщины вновь выявили опухоль, в том же месте, где делали операцию. Но врач вновь убедил женщину, что ничего страшного не произошло. Спустя неделю у женщины поднялась температура. Ее срочно доставили в ОКБ №3, где направили на операцию по полному удалению матки. При вскрытии врачи обнаружили опухоль и мелкоклеточные происхождения с метастазами. Но врач ОКБ №5 сказал женщине, что у нее просто удалили жировик. Тогда женщина обратилась к другому специалисту, и после нескольких тестов был поставлен диагноз: саркома яичников. Семья обратилась в израильскую клинику. На время ожидания результатов биопсии Александра с матерью вернулись в Челябинск. Однако в Челябинске у Наталии опухла левая нога. Врачи собирались делать операцию, но в Тель-Авиве уведомили, что она может убить пациентку. В итоге Александра отказалась от операции и вновь повезла мать в Израиль. Там женщине стало лучше, но ненадолго. Организм перестал реагировать на химию. В итоге 12 февраля 2019 года Наталия умерла. Дочь Александра подала иски в суд на три медучреждения: ОКБ №5, где провели первую операцию, в ходе которой удалили лишь часть матки, ОКБ №8, где исследовали биоматериал и определили доброкачественную опухоль, когда на самом деле у Наталии была саркома, и ОКБ №3, где женщине сделали еще одну операцию, но снова не удалили те органы, которые стоило. Уголовное дело возбудили только в 2021 году. Однако биоматериал, который необходим для движения дела, каким-то неизвестным образом потерялся. Сейчас все идет к тому, что расследование прекратят за давностью преступления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске местная жительница подала судебные иски сразу против нескольких медицинских учреждений. Женщина обвиняет врачей в смерти матери, и пытается добиться справедливости. «В сентябре 2016 года Наталия Юрьевна обратилась в женскую консультацию ГКП №5 с болью в правом боку. На УЗИ выявили опухоль и перекрут на правом яичнике с кистой. Наталия согласилась на полное удаление матки. Операция прошла успешно, материал отправили на гистологию в лабораторию ГКБ №8. Но при выписке Наталия узнала, что хирург удалил ей только правый яичник», — пишет «Комсомольская правда». Дочь Наталии, Александра, рассказала изданию, что результаты гистологии показали опухоль неизвестного происхождения с мелкоклеточными образованиями. Но врач поспешил успокоить Наталию сказав, что опухоль не злокачественная. Женщина поверила ему и улетела с дочерью на отдых. После отдыха, в ходе диспансеризации у женщины вновь выявили опухоль, в том же месте, где делали операцию. Но врач вновь убедил женщину, что ничего страшного не произошло. Спустя неделю у женщины поднялась температура. Ее срочно доставили в ОКБ №3, где направили на операцию по полному удалению матки. При вскрытии врачи обнаружили опухоль и мелкоклеточные происхождения с метастазами. Но врач ОКБ №5 сказал женщине, что у нее просто удалили жировик. Тогда женщина обратилась к другому специалисту, и после нескольких тестов был поставлен диагноз: саркома яичников. Семья обратилась в израильскую клинику. На время ожидания результатов биопсии Александра с матерью вернулись в Челябинск. Однако в Челябинске у Наталии опухла левая нога. Врачи собирались делать операцию, но в Тель-Авиве уведомили, что она может убить пациентку. В итоге Александра отказалась от операции и вновь повезла мать в Израиль. Там женщине стало лучше, но ненадолго. Организм перестал реагировать на химию. В итоге 12 февраля 2019 года Наталия умерла. Дочь Александра подала иски в суд на три медучреждения: ОКБ №5, где провели первую операцию, в ходе которой удалили лишь часть матки, ОКБ №8, где исследовали биоматериал и определили доброкачественную опухоль, когда на самом деле у Наталии была саркома, и ОКБ №3, где женщине сделали еще одну операцию, но снова не удалили те органы, которые стоило. Уголовное дело возбудили только в 2021 году. Однако биоматериал, который необходим для движения дела, каким-то неизвестным образом потерялся. Сейчас все идет к тому, что расследование прекратят за давностью преступления.