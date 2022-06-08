Губернатор Шумков открыл производство муки

09 июня 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Губернатор Курганской области принял участие в запуске производственного комплекса в Щучье фото: telegram-канал Вадима Шумкова Губернатор Курганской области принял участие в пуске нового мукомольного комплекса АО «Муза» в Щучье. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Открываем очередное новое производство в Курганской области. Сегодня в Щучье, компания „Муза“ вводит один из самых современных мукомольных комплексов в округе. Объем инвестиций порядка 3 млрд рублей. Создано 90 новых рабочих мест. Следующим ждем скорое открытие передового семеноводческого производства в Чумляке», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Губернатор осмотрел новый производственный комплекс «Музы», пообщался с работниками, побывал в котельной. «Котлы произведены в Санкт-Петербурге. Да и энергетик для такого объекта парень вполне серьезный. Поддерживаем своих», — отметил губернатор. Губернатор Вадим Шумков пообщался с сотрудниками нового производственного комплекса АО «Муза» в Щучье фото: telegram-канал Вадима Шумкова Вадим Шумков побывал в котельной нового комплекса АО «Муза», работника которой назвал «серьезным парнем» фото: telegram-канал Вадима Шумкова Новый производственный комплекс АО «Муза» в Щучье фото: telegram-канал Вадима Шумкова Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Губернатор Курганской области принял участие в пуске нового мукомольного комплекса АО «Муза» в Щучье. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Открываем очередное новое производство в Курганской области. Сегодня в Щучье, компания „Муза“ вводит один из самых современных мукомольных комплексов в округе. Объем инвестиций порядка 3 млрд рублей. Создано 90 новых рабочих мест. Следующим ждем скорое открытие передового семеноводческого производства в Чумляке», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Губернатор осмотрел новый производственный комплекс «Музы», пообщался с работниками, побывал в котельной. «Котлы произведены в Санкт-Петербурге. Да и энергетик для такого объекта парень вполне серьезный. Поддерживаем своих», — отметил губернатор.