08 июня 2022

Губернатор Шумков открыл производство муки

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Губернатор Курганской области принял участие в запуске производственного комплекса в Щучье

Губернатор Курганской области принял участие в пуске нового мукомольного комплекса АО «Муза» в Щучье. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Открываем очередное новое производство в Курганской области. Сегодня в Щучье, компания „Муза“ вводит один из самых современных мукомольных комплексов в округе. Объем инвестиций порядка 3 млрд рублей. Создано 90 новых рабочих мест. Следующим ждем скорое открытие передового семеноводческого производства в Чумляке», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Губернатор осмотрел новый производственный комплекс «Музы», пообщался с работниками, побывал в котельной. «Котлы произведены в Санкт-Петербурге. Да и энергетик для такого объекта парень вполне серьезный. Поддерживаем своих», — отметил губернатор.

Губернатор Вадим Шумков пообщался с сотрудниками нового производственного комплекса АО «Муза» в Щучье
Вадим Шумков побывал в котельной нового комплекса АО «Муза», работника которой назвал «серьезным парнем»
Новый производственный комплекс АО «Муза» в Щучье

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Губернатор Курганской области принял участие в пуске нового мукомольного комплекса АО «Муза» в Щучье. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Открываем очередное новое производство в Курганской области. Сегодня в Щучье, компания „Муза“ вводит один из самых современных мукомольных комплексов в округе. Объем инвестиций порядка 3 млрд рублей. Создано 90 новых рабочих мест. Следующим ждем скорое открытие передового семеноводческого производства в Чумляке», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Губернатор осмотрел новый производственный комплекс «Музы», пообщался с работниками, побывал в котельной. «Котлы произведены в Санкт-Петербурге. Да и энергетик для такого объекта парень вполне серьезный. Поддерживаем своих», — отметил губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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