Губернатор Шумков открыл производство муки

Губернатор Курганской области принял участие в запуске производственного комплекса в Щучьефото: telegram-канал Вадима Шумкова
Губернатор Курганской области принял участие в пуске нового мукомольного комплекса АО «Муза» в Щучье. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Открываем очередное новое производство в Курганской области. Сегодня в Щучье, компания „Муза“ вводит один из самых современных мукомольных комплексов в округе. Объем инвестиций порядка 3 млрд рублей. Создано 90 новых рабочих мест. Следующим ждем скорое открытие передового семеноводческого производства в Чумляке», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.
Губернатор осмотрел новый производственный комплекс «Музы», пообщался с работниками, побывал в котельной. «Котлы произведены в Санкт-Петербурге. Да и энергетик для такого объекта парень вполне серьезный. Поддерживаем своих», — отметил губернатор.
Губернатор Вадим Шумков пообщался с сотрудниками нового производственного комплекса АО «Муза» в Щучье
фото: telegram-канал Вадима Шумкова
Вадим Шумков побывал в котельной нового комплекса АО «Муза», работника которой назвал «серьезным парнем»
фото: telegram-канал Вадима Шумкова
Новый производственный комплекс АО «Муза» в Щучье
фото: telegram-канал Вадима Шумкова
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Губернатор Курганской области принял участие в пуске нового мукомольного комплекса АО «Муза» в Щучье. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Открываем очередное новое производство в Курганской области. Сегодня в Щучье, компания „Муза“ вводит один из самых современных мукомольных комплексов в округе. Объем инвестиций порядка 3 млрд рублей. Создано 90 новых рабочих мест. Следующим ждем скорое открытие передового семеноводческого производства в Чумляке», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Губернатор осмотрел новый производственный комплекс «Музы», пообщался с работниками, побывал в котельной. «Котлы произведены в Санкт-Петербурге. Да и энергетик для такого объекта парень вполне серьезный. Поддерживаем своих», — отметил губернатор.