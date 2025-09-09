МИД РФ рассказал, как россиянам улететь из охваченного протестами Непала

Власти Непала организовали бесплатные шаттл-автобусы для иностранных туристов, находящихся в Катманду во время действия комендантского часа. Об этом сообщает МИД РФ.
«Бесплатные автобусы будут курсировать по основным маршрутам между аэропортом и отелями, чтобы туристы могли безопасно добраться до мест проживания и обратно», — сказано в сообщении. Отмечается, что на каждом маршруте работает помощник, готовый оказать поддержку пассажирам.
Для удобства путешественников предусмотрено три маршрута. Первый маршрут соединяет аэропорт с такими гостиницами, как Annapurna, Yak & Yeti и Shanker, а также проходит через районы Нью-роуд и Тамель. Второй маршрут охватывает отели Hilton, Marriott, Radisson, Shangri-La, Hyatt Regency, Dwarika и ряд ключевых городских точек. Третий маршрут идет через отели Everest, Himalaya, Soaltee, Grand и другие объекты. Контактные телефоны помощников на каждом маршруте опубликованы на сайте Совета по туризму Непала.
В Непале вспыхнули масштабные беспорядки. В Катманду участники протестов подожгли здание, где располагается резиденция премьер-министра. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона митингующих, поступают сведения о стрельбе в городе. Причиной массовых волнений стал введенный в стране запрет на использование популярных социальных сетей. Российские туристы сообщают о невозможности покинуть территорию Непала.
