Премьер-министр Непала ушел в отставку на фоне протестов

Премьер-министр Непала подал в отставку
Премьер-министр Непала подал в отставку
В Непале разгорелись протесты после отмены популярных соцсетей

Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку. Эту информацию подтвердил помощник главы правительства Пракаш Силвал.

«Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку во вторник», — приводит слова Силвала Reuters. Новость вышла на сайте агентства.

Ранее в условиях масштабных акций протеста, вызванных запретом ряда социальных сетей в стране, оппозиционные политические силы Непала выступили с требованием к Премьеру Непала немедленно сложить свои полномочия. Оппозиция пришла к единогласному решению о необходимости немедленной отставки главы правительства.



