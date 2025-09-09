Премьер-министр Непала ушел в отставку на фоне протестов

Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку. Эту информацию подтвердил помощник главы правительства Пракаш Силвал.
«Премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку во вторник», — приводит слова Силвала Reuters. Новость вышла на сайте агентства.
Ранее в условиях масштабных акций протеста, вызванных запретом ряда социальных сетей в стране, оппозиционные политические силы Непала выступили с требованием к Премьеру Непала немедленно сложить свои полномочия. Оппозиция пришла к единогласному решению о необходимости немедленной отставки главы правительства.
