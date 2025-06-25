Шесть человек хотят управлять Свердловской областью: кто они

За 11 дней на выборы свердловского губернатора подали заявки шесть кандидатов

26 июня 2025 в 09:30 Размер текста - 17 +

Кандидат от партии власти на пост губернатора — Денис Паслер Фото: Размик Закарян © URA.RU В свердловский избирком за 11 дней поступило шесть заявок от тех, кто хочет участвовать в досрочных выборах губернатора в сентябре. Среди них — назначенный президентом врио главы региона Денис Паслер, два депутата Госдумы, двое их коллег из регионального заксобрания, а также журналист-инвестор. При этом число претендентов на высокий пост может вырасти — в России 23 зарегистрировано партии, а прием документов закончится только 25 июля. URA.RU подготовило краткую биографическую сводку о каждом. Денис Паслер, «Единая Россия» Денис Паслер отнес документы в избирком самый первый — 19 июня Фото: Размик Закарян © URA.RU Ему 46 лет. Он родился в Североуральске. Отец был крупным местным предпринимателем, входил в городскую Общественную палату. Трудовой путь Паслер-младший начал на шахте Североуральского бокситового рудника, принадлежавшая группе СУАЛ Виктора Вексельберга (сооснователь ГК «Ренова»). В 2001 году окончил Уральский государственный горный университет, а после вернулся в родной город. Работал на местном заводе ЖБИ, дорос до директора, в 2004 году перешел в газовую отрасль. В частности, с 2005-го возглавлял крупнейшую компанию Свердловской области «ГАЗЭКС», был управляющим директором «Свердловскэнергосбыта». Зарекомендовал себя тогда как эффективный менеджер, рассказывал источник URA.RU. В политику Паслер пришел в 2008 году. Сначала был депутатом Палаты представителей, в 2009 году вошел в руководящие органы реготделения «Единой России», в 2011-м стал депутатом заксобрания. А в 2012-м возглавивший Свердловскую область губернатор Евгений Куйвашев назначил его председателем правительства. Паслеру тогда было 34 года. Спустя четыре года Куйвашев его должность ликвидировал. Как рассказывают свидетели тех лет, опасаясь губернаторских амбиций молодого премьера. В 2017-м Паслер ушел к Вексельбергу и до 2019 года был председателем правления ПАО «Т Плюс». А в марте 2019-го президент Владимир Путин неожиданно для многих назначил его главой Оренбургской области. Регионом он руководил шесть лет, в марте 2025-го президент предложил ему возглавить родную для Паслера Свердловскую область. Еще больше подробностей его биографии — в материале URA.RU. Рант Краев, «Новые люди» Свой путь в политике Краев начал после встречи с Алексеем Нечаевым Фото: Илья Московец © URA.RU Ему 29 лет. 30 исполнится 9 сентября — за несколько дней до выборов. Краев (до середины апреля — Агаджанян) родился в Инжавинском районе Тамбовской области, окончил Российский экономический университет им. Плеханова в Москве. С 2016 по 2017 год возглавлял коммерческое предприятие в сфере общественного питания, в 2018-м работал в департаменте складской логистики компании «Фаберлик» — занимался организацией и оптимизацией логистических процессов. С Алексеем Нечаевым — президентом «Фаберлик», основателем и председателем партии «Новые люди» — он знаком давно. Участвовал в его образовательной программе «Капитаны», а затем помогал продвигать ее в регионах РФ. Именно по заданию Нечаева Краев и перебрался в Екатеринбург из Москвы и создавал ячейку «НЛ» на Среднем Урале перед выборами в заксо и Госдуму 2021 года. В этом же году он получил мандат депутата регионального заксо, там руководит фракцией «Новых людей». Что Краев будет участвовать в выборах губернатора, URA.RU анонсировало еще14 апреля. На разных этапах обсуждались две другие фамилии, но в итоге остановились на Краеве. Интересный факт — фамилию с Агаджаняна на Краева депутат сменил в середине апреля. Сам он утверждает, что с выборами это никак не связано. Исключительно с приятными личными обстоятельствами. Имеет желтый пояс по каратэ Киокушинкай. Андрей Кузнецов, «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов в политике давно Фото: Размик Закарян © URA.RU Ему 51 год. Родился в Нижней Туре в семье военных, отучился на факультете журналистики в УрГУ им. Горького, трудовой путь начал корреспондентом в газете, затем основал собственное СМИ, вел аналитические и общественно-политические передачи на ТВ, с 2003 по 2012 годы был исполнительным директором Уральского института прикладной политики и экономики. В 2012 году Кузнецов стал первым замруководителя администрации губернатора Свердловской области, курировал внутреннюю политику. Однако проработал там всего год и написал заявление об отставке — спустя несколько дней после того, как ему продлили контракт. Интриги, вспоминают свидетели тех лет, в его отставке не было. Как говорил сам Кузнецов, просто получил интересное предложение. Вскоре вышел на работу советником председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Занимался, в частности, идеологическими вопросами. С 2017 года был советником Миронова в Госдуме, а в 2021-м сам получил депутатский мандат. В 2022 году Кузнецов уже участвовал в выборах губернатора Свердловской области, баллотировался от «Справедливой России — Патриоты — За правду». Тогда он занял третье место из пяти, набрав 9,15% и уступив действующему на тот момент главе региона Евгению Куйвашеву (65,78%) и коммунисту Александру Ивачеву (12,9%). В карьере Кузнецову серьезно помогает его супруга — тоже политтехнолог. «Все избирательные кампании они ведут сами. По крайней мере я не помню, чтобы привлекали сторонних консалтеров», — говорит о нем один из политтехнологов. Станислав Наумов, ЛДПР Появление Станислава Наумова в списке кандидатов было неожиданным Фото: Илья Московец © URA.RU Наумову 52 года. Он родился в Магнитогорске, окончил филфак УрГУ в Екатеринбурге, но это не единственное, что связывает его со Свердловской областью. Но об этом дальше. Еще будучи студентом Наумов стал помощником депутата Госдумы Александра Починка. Трудовой путь начинал в Государственной налоговой службе, затем девять лет руководил департаментом экономического анализа и перспективного планирования Минпромэнерго РФ. Также Наумов был замминистра Минпромторга РФ, руководил Российской ассоциацией по связям с общественностью, с 2010 по 2012 год был вице-президентом фонда Сколково, затем с 2015 по 2019 год был директором по взаимодействию с органами госвласти X5 Retail Group. В эти годы он пересекался с Паслером, который с 2012 по 2016 годы был председателем правительства — строили под Екатеринбургом первый распределительный центр. Наумов также работал в секретариате зампреда правительства РФ Виктора Христенко, тесно взаимодействовал со свердловскими предприятиями. Также он был членом совета директоров «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил), как вице-президент фонда «Сколково» занимался выдвижением уральской столицы на «Экспо — 2020». В 2021 году он избрался в Госдуму по партийному списку ЛДПР, сейчас является заместителем председателя комитета по экономической политике. Инновациям и технологизации Наумов уделяет особое внимание. Еще подробнее о нем — в отдельном материале URA.RU. Александр Ивачев, КПРФ Александр Ивачев уже баллотировался в губернаторы Фото: Размик Закарян © URA.RU Ему 37 лет. Родился в Свердловске, в 2010-м окончил физфак УрГУ им. Горького, а в партию вступил еще раньше — в 2007-м. Сначала был активистом, потом стал членом бюро свердловского реготделения партии, был также вторым секретарем ЦК Ленинского комсомола РФ, а в 2014-м году стал первым секретарем областного комитета КПРФ. В 2016 году Ивачев баллотировался в депутаты заксобрания и победил, в 2021 году переизбрался. Причем тогда его победа была неожиданной — в Чкаловском округе он обогнал по числу голосов «единоросса», депутата-тяжеловеса Валерия Савельева. Ивачева поддерживает первый зампред ЦК КПРФ, депутат ГД Юрий Афонин, с которым они знакомы давно. В местной политтусовке ходят слухи, что Ивачев и вовсе является его родственником — через жену Викторию, депутата от КПРФ гордумы Екатеринбурга. Как и Кузнецов, он уже участвовал в выборах губернатора в 2022 году и стал тогда вторым, уступив Куйвашеву. Динамудин Садихов, «Гражданская инициатива» Больше о себе Садихов обещает рассказать позднее Фото: свердловский избирком О нем информации не так много. Садихову 43 года, он родился в селе Цнал в Дагестане, сейчас живет в Сысертском районе. В 2023 году окончил Уральский государственный юридический университет имени Яковлева, является редактором информагентства «Контроль», которое занимается расследованиями. Страница «ВКонтакте» у Садихова пустая, там есть лишь информация о втором его проекте — «Народный инвестор». «Я бизнесмен, который готов поддержать предпринимателей и дать им деньги без процентов и залога для развития бизнеса и улучшения жизни людей. Стремлюсь к тому, чтобы поднять экономику и показать, что действия важнее разговоров», — говорится в описании проекта. В разговоре с корреспондентом URA.RU Садихов рассказывать другие факты своей биографии не стал, пообещав, что скоро вся информация появится в соцсетях. На выборы губернатора его выдвинула партия «Гражданская инициатива», которую 17 июня Верховный суд по иску Минюста постановил ликвидировать. Поводом стала низкая активность партии — за последние годы она не поучаствовала в необходимом количестве избирательных кампаний. Сам Садихов акцентирует — решение суда еще обжалуется, в законную силу оно вступит точно не раньше выборов — они намечены на 12—14 сентября. При этом в случае, если решение Верховного суда РФ о ликвидации партии вступит в силу, все мероприятия избирком аннулирует. будут аннулированы». Больше новостей о подготовке к выборам губернатора — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловский избирком за 11 дней поступило шесть заявок от тех, кто хочет участвовать в досрочных выборах губернатора в сентябре. Среди них — назначенный президентом врио главы региона Денис Паслер, два депутата Госдумы, двое их коллег из регионального заксобрания, а также журналист-инвестор. При этом число претендентов на высокий пост может вырасти — в России 23 зарегистрировано партии, а прием документов закончится только 25 июля. URA.RU подготовило краткую биографическую сводку о каждом. Ему 46 лет. Он родился в Североуральске. Отец был крупным местным предпринимателем, входил в городскую Общественную палату. Трудовой путь Паслер-младший начал на шахте Североуральского бокситового рудника, принадлежавшая группе СУАЛ Виктора Вексельберга (сооснователь ГК «Ренова»). В 2001 году окончил Уральский государственный горный университет, а после вернулся в родной город. Работал на местном заводе ЖБИ, дорос до директора, в 2004 году перешел в газовую отрасль. В частности, с 2005-го возглавлял крупнейшую компанию Свердловской области «ГАЗЭКС», был управляющим директором «Свердловскэнергосбыта». Зарекомендовал себя тогда как эффективный менеджер, рассказывал источник URA.RU. В политику Паслер пришел в 2008 году. Сначала был депутатом Палаты представителей, в 2009 году вошел в руководящие органы реготделения «Единой России», в 2011-м стал депутатом заксобрания. А в 2012-м возглавивший Свердловскую область губернатор Евгений Куйвашев назначил его председателем правительства. Паслеру тогда было 34 года. Спустя четыре года Куйвашев его должность ликвидировал. Как рассказывают свидетели тех лет, опасаясь губернаторских амбиций молодого премьера. В 2017-м Паслер ушел к Вексельбергу и до 2019 года был председателем правления ПАО «Т Плюс». А в марте 2019-го президент Владимир Путин неожиданно для многих назначил его главой Оренбургской области. Регионом он руководил шесть лет, в марте 2025-го президент предложил ему возглавить родную для Паслера Свердловскую область. Еще больше подробностей его биографии — в материале URA.RU. Ему 29 лет. 30 исполнится 9 сентября — за несколько дней до выборов. Краев (до середины апреля — Агаджанян) родился в Инжавинском районе Тамбовской области, окончил Российский экономический университет им. Плеханова в Москве. С 2016 по 2017 год возглавлял коммерческое предприятие в сфере общественного питания, в 2018-м работал в департаменте складской логистики компании «Фаберлик» — занимался организацией и оптимизацией логистических процессов. С Алексеем Нечаевым — президентом «Фаберлик», основателем и председателем партии «Новые люди» — он знаком давно. Участвовал в его образовательной программе «Капитаны», а затем помогал продвигать ее в регионах РФ. Именно по заданию Нечаева Краев и перебрался в Екатеринбург из Москвы и создавал ячейку «НЛ» на Среднем Урале перед выборами в заксо и Госдуму 2021 года. В этом же году он получил мандат депутата регионального заксо, там руководит фракцией «Новых людей». Что Краев будет участвовать в выборах губернатора, URA.RU анонсировало еще14 апреля. На разных этапах обсуждались две другие фамилии, но в итоге остановились на Краеве. Интересный факт — фамилию с Агаджаняна на Краева депутат сменил в середине апреля. Сам он утверждает, что с выборами это никак не связано. Исключительно с приятными личными обстоятельствами. Имеет желтый пояс по каратэ Киокушинкай. Ему 51 год. Родился в Нижней Туре в семье военных, отучился на факультете журналистики в УрГУ им. Горького, трудовой путь начал корреспондентом в газете, затем основал собственное СМИ, вел аналитические и общественно-политические передачи на ТВ, с 2003 по 2012 годы был исполнительным директором Уральского института прикладной политики и экономики. В 2012 году Кузнецов стал первым замруководителя администрации губернатора Свердловской области, курировал внутреннюю политику. Однако проработал там всего год и написал заявление об отставке — спустя несколько дней после того, как ему продлили контракт. Интриги, вспоминают свидетели тех лет, в его отставке не было. Как говорил сам Кузнецов, просто получил интересное предложение. Вскоре вышел на работу советником председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Занимался, в частности, идеологическими вопросами. С 2017 года был советником Миронова в Госдуме, а в 2021-м сам получил депутатский мандат. В 2022 году Кузнецов уже участвовал в выборах губернатора Свердловской области, баллотировался от «Справедливой России — Патриоты — За правду». Тогда он занял третье место из пяти, набрав 9,15% и уступив действующему на тот момент главе региона Евгению Куйвашеву (65,78%) и коммунисту Александру Ивачеву (12,9%). В карьере Кузнецову серьезно помогает его супруга — тоже политтехнолог. «Все избирательные кампании они ведут сами. По крайней мере я не помню, чтобы привлекали сторонних консалтеров», — говорит о нем один из политтехнологов. Наумову 52 года. Он родился в Магнитогорске, окончил филфак УрГУ в Екатеринбурге, но это не единственное, что связывает его со Свердловской областью. Но об этом дальше. Еще будучи студентом Наумов стал помощником депутата Госдумы Александра Починка. Трудовой путь начинал в Государственной налоговой службе, затем девять лет руководил департаментом экономического анализа и перспективного планирования Минпромэнерго РФ. Также Наумов был замминистра Минпромторга РФ, руководил Российской ассоциацией по связям с общественностью, с 2010 по 2012 год был вице-президентом фонда Сколково, затем с 2015 по 2019 год был директором по взаимодействию с органами госвласти X5 Retail Group. В эти годы он пересекался с Паслером, который с 2012 по 2016 годы был председателем правительства — строили под Екатеринбургом первый распределительный центр. Наумов также работал в секретариате зампреда правительства РФ Виктора Христенко, тесно взаимодействовал со свердловскими предприятиями. Также он был членом совета директоров «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил), как вице-президент фонда «Сколково» занимался выдвижением уральской столицы на «Экспо — 2020». В 2021 году он избрался в Госдуму по партийному списку ЛДПР, сейчас является заместителем председателя комитета по экономической политике. Инновациям и технологизации Наумов уделяет особое внимание. Еще подробнее о нем — в отдельном материале URA.RU. Ему 37 лет. Родился в Свердловске, в 2010-м окончил физфак УрГУ им. Горького, а в партию вступил еще раньше — в 2007-м. Сначала был активистом, потом стал членом бюро свердловского реготделения партии, был также вторым секретарем ЦК Ленинского комсомола РФ, а в 2014-м году стал первым секретарем областного комитета КПРФ. В 2016 году Ивачев баллотировался в депутаты заксобрания и победил, в 2021 году переизбрался. Причем тогда его победа была неожиданной — в Чкаловском округе он обогнал по числу голосов «единоросса», депутата-тяжеловеса Валерия Савельева. Ивачева поддерживает первый зампред ЦК КПРФ, депутат ГД Юрий Афонин, с которым они знакомы давно. В местной политтусовке ходят слухи, что Ивачев и вовсе является его родственником — через жену Викторию, депутата от КПРФ гордумы Екатеринбурга. Как и Кузнецов, он уже участвовал в выборах губернатора в 2022 году и стал тогда вторым, уступив Куйвашеву. О нем информации не так много. Садихову 43 года, он родился в селе Цнал в Дагестане, сейчас живет в Сысертском районе. В 2023 году окончил Уральский государственный юридический университет имени Яковлева, является редактором информагентства «Контроль», которое занимается расследованиями. Страница «ВКонтакте» у Садихова пустая, там есть лишь информация о втором его проекте — «Народный инвестор». «Я бизнесмен, который готов поддержать предпринимателей и дать им деньги без процентов и залога для развития бизнеса и улучшения жизни людей. Стремлюсь к тому, чтобы поднять экономику и показать, что действия важнее разговоров», — говорится в описании проекта. В разговоре с корреспондентом URA.RU Садихов рассказывать другие факты своей биографии не стал, пообещав, что скоро вся информация появится в соцсетях. На выборы губернатора его выдвинула партия «Гражданская инициатива», которую 17 июня Верховный суд по иску Минюста постановил ликвидировать. Поводом стала низкая активность партии — за последние годы она не поучаствовала в необходимом количестве избирательных кампаний. Сам Садихов акцентирует — решение суда еще обжалуется, в законную силу оно вступит точно не раньше выборов — они намечены на 12—14 сентября. При этом в случае, если решение Верховного суда РФ о ликвидации партии вступит в силу, все мероприятия избирком аннулирует. будут аннулированы». Больше новостей о подготовке к выборам губернатора — в сюжете URA.RU.