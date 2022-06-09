В Москве нашли предмет, похожий на бомбу. Фото 09 июня 2022 в 20:59 Размер текста - 17 + Кинологи работают на месте происшествия Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Москве, недалеко от метро «Парк победы», обнаружили предмет, похожий на бомбу. На месте происшествия работают саперы. «Саперы обнаружили предмет, похожий на гранату, вероятно, страйкбольную. А, а также газовый баллончик и ракетницу под подиумом для флагштоков, установленных перед Днем России», — передают «Известия». Отмечается также, что предмет находился в 50 метрах от выхода из метро. Территория оцеплена, передает телеканал 360. Рядом дежурят машины скорой помощи, отмечает «Царьград». Официального подтверждения обнаружения взрывного устройства пока нет. Иные подробности пока не приводятся, добавляет «Федеральное агентство новостей». Скриншот с telegram-канала «Известий» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU . В Москве, недалеко от метро «Парк победы», обнаружили предмет, похожий на бомбу. На месте происшествия работают саперы. «Саперы обнаружили предмет, похожий на гранату, вероятно, страйкбольную. А, а также газовый баллончик и ракетницу под подиумом для флагштоков, установленных перед Днем России», — передают «Известия». Отмечается также, что предмет находился в 50 метрах от выхода из метро. Территория оцеплена, передает телеканал 360. Рядом дежурят машины скорой помощи, отмечает «Царьград». Официального подтверждения обнаружения взрывного устройства пока нет. Иные подробности пока не приводятся, добавляет «Федеральное агентство новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям