Курганским семьям понадобится более восьми лет, чтобы накопить на двухкомнатную квартиру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область заняла 45 место в рейтинге регионов РФ по доступности приобретения жилья. По подсчетам экспертов, семье с двумя детьми придется копить на квартиру более восьми лет. Такие данные приводит РИА «Новости».

«Минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру на начало 2022 года. Курганская область — 8,2. Среднероссийский показатель — 5,7. Средняя стоимость квартиры площадью 60 кв.м на начало года в Курганской области составляет 2,9 миллиона рублей», — указано в опубликованной таблице. В прошлом году, чтобы улучшить жилищные условия курганским семьям нужно было затянуть пояса на 7,7 лет.

По данным рейтинга, в самом выигрышном положении оказались жители Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа — чтобы накопить на двухкомнатную квартиру, им необходимо чуть больше двух лет. Дольше всех копить на новое жилье придется семьям из Кабардино-Балкарской республики. Для этого им понадобится более 17 лет.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Курганская область попала в антирейтинг по благосостоянию семей. Регион занял 73-е место среди всех субъектов России. После минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми здесь остается около 16 тысяч рублей.

Курганская область заняла 45 место в рейтинге регионов РФ по доступности приобретения жилья Скрин с сайта РИА «Новости»