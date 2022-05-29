29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

Курганская область попала в антирейтинг по благосостоянию семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , ребенок, семья, родители, парк, материнский капитал, отдых, молодая семья, молодые родители
Федеральные эксперты посчитали доходы курганских семей Фото:

Курганская область оказалась в конце рейтинга российских субъектов по благосостоянию семей. Регион занял 73-е место. Рейтинг составлен на основе официальных статистических данных.

«Потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2021 году. Курганская область — 15 972 рубля», — указано в рейтинге, который подготовило РИА «Новости». Доходы курганских семей с одним ребенком за прошлый год составляли 27 710 рублей. В 2020 году Курганская область в данном рейтинге занимала 70-е место.

Ранее URA.RU писало, что рейтинг по благосостоянию семей по итогам 2021 года возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ — после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми здесь остается чуть более 100 тысяч рублей. В топ-10 рейтинга из уральских регионов вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.

Курганская область в федеральном рейтинг благосостояние семей заняла 73-е место
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Курганская область оказалась в конце рейтинга российских субъектов по благосостоянию семей. Регион занял 73-е место. Рейтинг составлен на основе официальных статистических данных. «Потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2021 году. Курганская область — 15 972 рубля», — указано в рейтинге, который подготовило РИА «Новости». Доходы курганских семей с одним ребенком за прошлый год составляли 27 710 рублей. В 2020 году Курганская область в данном рейтинге занимала 70-е место. Ранее URA.RU писало, что рейтинг по благосостоянию семей по итогам 2021 года возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ — после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми здесь остается чуть более 100 тысяч рублей. В топ-10 рейтинга из уральских регионов вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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