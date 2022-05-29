Курганская область попала в антирейтинг по благосостоянию семей

30 мая 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Федеральные эксперты посчитали доходы курганских семей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область оказалась в конце рейтинга российских субъектов по благосостоянию семей. Регион занял 73-е место. Рейтинг составлен на основе официальных статистических данных. «Потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2021 году. Курганская область — 15 972 рубля», — указано в рейтинге, который подготовило РИА «Новости». Доходы курганских семей с одним ребенком за прошлый год составляли 27 710 рублей. В 2020 году Курганская область в данном рейтинге занимала 70-е место. Ранее URA.RU писало, что рейтинг по благосостоянию семей по итогам 2021 года возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ — после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми здесь остается чуть более 100 тысяч рублей. В топ-10 рейтинга из уральских регионов вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область. Курганская область в федеральном рейтинг благосостояние семей заняла 73-е место Скриншот с сайта ria.ru

Курганская область оказалась в конце рейтинга российских субъектов по благосостоянию семей. Регион занял 73-е место. Рейтинг составлен на основе официальных статистических данных. «Потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2021 году. Курганская область — 15 972 рубля», — указано в рейтинге, который подготовило РИА «Новости». Доходы курганских семей с одним ребенком за прошлый год составляли 27 710 рублей. В 2020 году Курганская область в данном рейтинге занимала 70-е место. Ранее URA.RU писало, что рейтинг по благосостоянию семей по итогам 2021 года возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ — после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми здесь остается чуть более 100 тысяч рублей. В топ-10 рейтинга из уральских регионов вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.