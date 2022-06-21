Жительница Ставрополья заразилась сибирской язвой

Угрозы распространения болезни нет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой, угрозы распространения заболевания нет. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

«У жительницы станицы Рождественская подтверждено заболевание сибирской язвой. Пациентка в удовлетворительном состоянии, она находится под наблюдением медиков. Об угрозе жизни речь не идет», — написал Владимиров в своем telegram-канале.

В подворье зараженной проведена дезинфекция, животные вакцинированы. Губернатор уточнил, что угрозы распространения заболевания нет, однако призвал жителей региона соблюдать меры профилактики.

Ранее замдиректора по науке института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Александр Федоров предупредил, что жара увеличивает риск высвобождения сибирской язвы из могильников и древних бактерий с деградацией вечной мерзлоты. Таяние вечной мерзлоты, по его словам, способно привести также к высвобождению множества бактерий.