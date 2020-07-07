06 июля 2020

Ученый предупредил о риске высвобождения сибирской язвы в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Граница несанкционированной свалки и скотомогильник с сибирской язвой. Свердловская область, поселок Рудный, сибирская язва, скотомогильник
Глобальное потепление несет риск высвобождения сибирской язвы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Зафиксированное изменение климата в Якутии увеличивает риск высвобождения сибирской язвы из могильников и древних бактерий с деградацией вечной мерзлоты. Об этом журналистам рассказал замдиректора по науке института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Александр Федоров.

В якутском городе Верхоянск 20 июня метеорологи зафиксировали аномальную жару — температура воздуха повысилась до плюс 38 градусов. Это заинтересовало Всемирную метеорологическую организацию, такая аномалия может быть включена метеорологическую «книгу рекордов».

«Эта проблема (риск оттаивания скотомогильников со спорами сибирской язвы) была и до потепления климата. Русловые процессы в наших реках иногда вскрывали такие могильники. А с потеплением климата этот риск увеличивается намного больше», — приводит РИА «Новости» слова Федоров. По словам ученого, таяние вечной мерзлоты способно привести также к высвобождению множества бактерий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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