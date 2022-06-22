Пропавший в Якутии пассажирский самолет будут искать с воздуха

22 июня 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Ан-2 пропал 21 июня Фото: Николай Бастриков © URA.RU На поиски пропавшего самолета Ан-2 в Якутии были направлены самолет Ан-26 и вертолеты Ми-8. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по региону. «Для проведения поисковых работ в Кобяйском районе вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Спасатели оснащены специальным оборудованием», — передает ведомство. Самолет Ан-2, который следовал рейсом Ус Хатын—Вертикальный, пропал в Якутии 21 июня, пишет Vse42.Ru. Он исчез с радаров и не появился в пункте назначения. По предварительным данным, на борту находятся три человека — два члена экипажа и пассажир, дополняет агентство Nation News. Самолет перевозил тонну груза. Экипаж спасательного самолета Ан-26 осматривает местность, где могут находиться пропавшие, добавляет ОТР. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На поиски пропавшего самолета Ан-2 в Якутии были направлены самолет Ан-26 и вертолеты Ми-8. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по региону. «Для проведения поисковых работ в Кобяйском районе вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Спасатели оснащены специальным оборудованием», — передает ведомство. Самолет Ан-2, который следовал рейсом Ус Хатын—Вертикальный, пропал в Якутии 21 июня, пишет Vse42.Ru. Он исчез с радаров и не появился в пункте назначения. По предварительным данным, на борту находятся три человека — два члена экипажа и пассажир, дополняет агентство Nation News. Самолет перевозил тонну груза. Экипаж спасательного самолета Ан-26 осматривает местность, где могут находиться пропавшие, добавляет ОТР.