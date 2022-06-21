В Кургане прошла традиционная акция «Свеча памяти» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы в День памяти и скорби со свечами собрались на Аллее Славы в центре города. В акции «Свеча памяти» приняли участие, в том числе, заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина, замдиректора департамента образования и науки Иван Хлебников, депутат городской думы Анастасия Романович, передает корреспондент URA.RU.

«22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни более 27 млн наших соотечественников. Из них 117 тысяч — это жители Курганской области. Такую великую цену заплатил русский народ за свободу и мирное небо. Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь на полях сражений, трудился в тылу. Они подарили нам возможность жить мирно и счастливо», — сказала Кокорина.

Участники акции почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. После собравшиеся горожане зажгли свечи у Вечного огня.

Ранее URA.RU сообщало, что утром 22 июня курганские чиновники, депутаты, сотрудники силовых ведомств возложили красные гвоздики и венки к Вечному огню, памятникам герою Советского Союза, генералу Михаилу Шумилову и солдату Максиму Захарову. Памятные мероприятия прошли по всей Курганской области.

Заместитель губернатора Курганской области Лариса Кокорина (в центре) приняла участие в памятной акции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около сотни курганцев пришли почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Они зажгли свечи и возложили цветы к Вечному огню Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В «Свече памяти» традиционной принимают участие школьники и студенты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возле Вечного огня курганцы зажгли свечи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU